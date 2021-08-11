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改善高捷月台間隙做到了！美麗島站完工

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
為縮小高捷月台間隙，透過加裝齒梳來改善。本報資料照片
為縮小高捷月台間隙，透過加裝齒梳來改善。本報資料照片

本報持續關注高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂，高捷今年4月會勘後選定流量大的美麗島站當示範站，允諾將間隙縮小至8.5公分以下，利用收班後施工，近日已完成，高捷說，實際施作後，間隙縮小到7公分以內，明天將安排輪椅族體驗，其他站改善工程待捷運局續編經費後改善。對於高捷公司願從善如流傾聽輪椅族心聲，身障團體表示肯定，也強調「我們不是要討照顧，是爭取平權」。

高捷紅線、橘線沿線共38個站，其中左營、大東是曲線車站間隙較寬，高捷公司表示，列車行駛會有車體搖晃自然現象，有一條虛擬界線稱為動態包絡線，車站或隧道設備不得侵入列車動態包絡線內，才不會與行進中列車摩擦，月台與列車間勢必存有一定間隙。

高捷說，透過加裝齒梳縮小紅線美麗島站月台，改善後最大間隙不大於7公分，優於原本預期的目標，這是經多次測試、調整，在行車動線與間隙改善間取得平衡點。

「有心想做就不難！」台灣身心障礙人權監督聯盟理事長張學恒說，輪椅族近年持續監督北捷、高捷月台間隙問題，陸續獲得改善，不只嘉惠輪椅族，也是體貼推娃娃車的家長，行的友善度是文明城市一項重要指標。台灣無障礙協會理事長林俊福說，高捷黃線、輕軌二階等公共運輸工程正在進行，也要營造更友善的乘車環境。

時代力量高雄市議員林于凱持續緊盯月台間隙改善議題，林于凱說，示範點只是一個開端，希望持續推進，以全面改善為目標。

三級警戒期間，高捷運量大幅下滑，隨疫情降級，近期運量微幅上升，6月平均日運量2.4萬人次，7月平均日運量緩升至3.5萬人次，因搭乘需求提高，本月10日起加開晚間11點30分末班車班次，服務高鐵左營站末班到站旅客及三班制通勤旅客。目前平日尖峰時刻班距為4至6分鐘，離峰時刻為10分鐘，假日仍先維持15分鐘班距，視運量回升狀況來檢討班距。

疫情三級警戒期間，高捷車廂冷清清。本報資料照片
疫情三級警戒期間，高捷車廂冷清清。本報資料照片
高齡化時代來臨，輪椅族人數日益增多。本報資料照片
高齡化時代來臨，輪椅族人數日益增多。本報資料照片
高雄市政府、高捷公司願從善如流傾聽輪椅族心聲，身障團體表示肯定，也強調「我們不是要討照顧，是爭取平權」。本報資料照片
高雄市政府、高捷公司願從善如流傾聽輪椅族心聲，身障團體表示肯定，也強調「我們不是要討照顧，是爭取平權」。本報資料照片
月台間隙可能讓輪椅輪子陷入縫隙，致生危險。本報資料照片
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高捷 捷運

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