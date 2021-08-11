水傷菜爛供應大減 根莖類、冬瓜、木耳上場
農產品產地災損擴大，根據北農統計，今日蔬果交易量980公噸，比昨日1183公噸銳減17%；今日蔬菜每公斤平均批發價48.9元，比昨48.7元再微幅上揚；主要是雨後出太陽，田區泡水葉菜水傷泡爛，能供貨不多，要等到全面復耕，才有機會恢復正常。
農糧署表示，蔬菜受損導致價格上漲，以短期葉菜及瓜果類蔬菜漲幅較大。胡蘿蔔及洋蔥等根莖類蔬菜冷藏庫存充裕，價格相對親民，建議消費者可採購替代；目前雲林及彰化等主要產地天氣已漸放晴，蔬菜將陸續復耕供應。
榮新診所營養師李婉萍推薦，菜價飆漲當下，暫時不採購蔬菜，可以改買冬瓜、扁蒲、海帶、菇類、木耳等，價格相對平實，也能吃得營養。
台北傳統零售市場葉菜每把約35至40元，地瓜葉一斤70元，瓜果(絲瓜、苦瓜、胡瓜等)一斤50起跳，高麗菜一斤65元，番茄一斤99元，但品質都不是太好，水傷、葉爛多，再加上日曬，菜葉悶熱枯萎，能採買的品項減半；超市賣場包裝菜供應充足，葉菜水傷情形相對輕微，但價格也不便宜，葉菜每包(200至300公克)都在46至55元左右。
根據北農資料顯示，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價52元、大白菜53元、小白菜65元、A菜72元、地瓜葉90元；而因為這次淹水災損躍升為菜王的空心菜，品質最好的，每公斤平均批發價105元；同樣榮登百元俱樂部的，還有小黃瓜150元、苦瓜195元、番茄125元。
北農分析，台北市蔬菜到貨量較昨日減少，產地持續性間歇下雨，短期水葉菜類和花果類含水量高，進貨品質不佳大部分水傷爛，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲跌互見。葉菜類進貨量大幅減少，價格跌多漲少，價格上漲菜種有小白菜、空心菜、地瓜葉、胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、蕃茄、青蔥等；價格下跌菜種有高麗菜、大白菜、青江菜、A菜、小黃瓜、敏豆、甜椒、青花菜、玉米、竹筍等。
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