水傷菜爛供應大減 根莖類、冬瓜、木耳上場

農產品產地災損擴大，根據北農統計，今日蔬果交易量980公噸，比昨日1183公噸銳減17%；今日蔬菜每公斤平均批發價48.9元，比昨48.7元再微幅上揚；主要是雨後出太陽，田區泡水葉菜水傷泡爛，能供貨不多，要等到全面復耕，才有機會恢復正常。

農糧署表示，蔬菜受損導致價格上漲，以短期葉菜及瓜果類蔬菜漲幅較大。胡蘿蔔及洋蔥等根莖類蔬菜冷藏庫存充裕，價格相對親民，建議消費者可採購替代；目前雲林及彰化等主要產地天氣已漸放晴，蔬菜將陸續復耕供應。

榮新診所營養師李婉萍推薦，菜價飆漲當下，暫時不採購蔬菜，可以改買冬瓜、扁蒲、海帶、菇類、木耳等，價格相對平實，也能吃得營養。

台北傳統零售市場葉菜每把約35至40元，地瓜葉一斤70元，瓜果(絲瓜、苦瓜、胡瓜等)一斤50起跳，高麗菜一斤65元，番茄一斤99元，但品質都不是太好，水傷、葉爛多，再加上日曬，菜葉悶熱枯萎，能採買的品項減半；超市賣場包裝菜供應充足，葉菜水傷情形相對輕微，但價格也不便宜，葉菜每包(200至300公克)都在46至55元左右。

根據北農資料顯示，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價52元、大白菜53元、小白菜65元、A菜72元、地瓜葉90元；而因為這次淹水災損躍升為菜王的空心菜，品質最好的，每公斤平均批發價105元；同樣榮登百元俱樂部的，還有小黃瓜150元、苦瓜195元、番茄125元。