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漂流木隨豪大雨出現 小心任意撿拾會觸法

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
經河川沖刷碰撞的漂流木，是有價值的國產材，但在各縣市政府公告自由撿拾前，別私自撿拾，以免觸法。圖／屏東林區管理處提供
經河川沖刷碰撞的漂流木，是有價值的國產材，但在各縣市政府公告自由撿拾前，別私自撿拾，以免觸法。圖／屏東林區管理處提供

南部連日超大豪雨，導致大量的漂流木、垃圾及雜物被沖刷至河川及沙灘，屏東縣政府漁港管理所第一時間啟動清理機制，協助恢復航道安全外，林務局屏東林區管理處今天起就主要河川的漂流木勘查及後續註記、辨識、檢尺、打撈、集運，也發現有民眾冒險進入河川行水區撿拾，林管處提醒，漂流木為全民所有，在公告自由撿拾前，別私自撿拾，以免觸法。

屏東林管處說，經集運後不具標售價值漂流木，才會公告開放自由撿拾，各縣市政府會依相關規定公告開放民眾自由撿拾，漂流木開放撿拾公告及打撈海上漂流木相關規定，可於漂流木專區： https://www.forest.gov.tw/Driftwood 網頁查詢。

屏東林管處提供撿拾攻略，讓民眾了解公告自由撿拾期間、區域、符合撿拾漂流木資格等撿拾注意事項：

1、未經裁切，末徑未滿20公分且材長未滿2公尺的漂流木。

2、未經裁切，重量小於50公斤的漂流木。

3、不可行駛重機具進場，不可用鏈鋸切割漂流木。

4、撿拾漂流木後，要到檢查站登記取得「拾得漂流木搬運登記表」，才算合法取得撿拾的漂流木。

5、如果撿拾漂流木要賣，請到「台灣林產品生產追溯系統」申請並登記取得追溯條碼，才是合法擁有。

屏東林區管理處呼籲，民眾若對撿拾漂流木有興趣，請注意各縣市政府公告自由撿拾的期間、對象及可撿拾的範圍，在公告自由撿拾漂流木前撿拾可能違反森林法，可處1年以上7年以下徒刑，最重併科20倍罰金。

漂流木 屏東縣政府 海上漂流

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