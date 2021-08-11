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手術麻醉用藥健亞健舒注射液不純物超標 回收3.5萬支

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
手術使用的「健亞健舒注射液10公絲/公撮」不純物超標回收。圖／食藥署提供
手術使用的「健亞健舒注射液10公絲/公撮」不純物超標回收。圖／食藥署提供

手術使用的「健亞健舒注射液10公絲/公撮」，因未到效期即不純物超標，遭衛福部食藥署要求回收一批，共3萬5000支。食藥署藥品組科長洪國登表示，同類型的替代藥品多，不至於影響病人的治療。藥品須於8月27日前回收完畢，若屆時未回收完全或不確實，將依藥事法處以新台幣20萬至500萬元。

洪國登表示，該藥品主成分為Atracurium besylate，屬於一種肌肉鬆弛劑，可作為手術全身麻醉或加護病房鎮靜的輔助劑、以鬆弛骨骼肌、幫助氣管插管與人工吸器的協調。

健亞生物科技股份有限公司生產的「健亞健舒注射液10公絲/公撮」原本效期為24個月，但廠商在第23個月的安定性試驗發現不純物超標。

洪國登說，該不純物是預期會產生的產物，並不影響藥效以及對人體有所危害，但因為提前超過6%的標準，達到6.1％，因此還是必須回收。

本次回收的產品共一批，批號為AJJ061，共3萬5000支。洪國登表示，為該藥品年用量約10幾萬支，且其他品牌同類型的替代藥物多，不至於影響治療。

該藥品主要用於醫療院所，一般民眾無法取得。洪國登也提醒請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，廠商也應於8月27日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

手術 超標 食藥署

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