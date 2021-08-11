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今天降雨趨勢看這！ 明起整周吹西南風 中南部又要下雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局說，今天台灣附近風力微弱，是偏南風環境。圖／取自氣象局直播
氣象局說，今天台灣附近風力微弱，是偏南風環境。圖／取自氣象局直播

中央氣象局說，今天各地多雲到晴，但南部、澎湖、金門、馬祖留意局部短暫陣雨或雷雨。未來一周受到西南風影響，迎鋒面中南部出現短暫陣雨，北部、山區則留意午後雷陣雨帶來的明顯雨勢。

氣象局預報員朱美霖說，今天台灣附近風力微弱，是偏南風環境，各地多雲到晴，南部、澎金馬地區有局部短暫陣雨或是雷雨。今天清晨到上午金門附近有明顯雨勢，原因是福建沿岸有對流發展起來。南部則偶爾有零星對流雲系出現，所以降雨機率還是比較高。累積雨量來看，金門今天累積雨量達53毫米。

分析今天降雨趨勢，朱美霖說，白天都是午後雷陣雨，大台北、各地山區留意午後局部大雨，短延時強降雨伴隨雷擊強陣風，到晚間就會趨緩，剩山區還有一些降雨。隨著西南風影響，明天清晨到上午中南部降雨機率增加，出現短暫陣雨或是雷雨。

朱美霖說，台灣附近明天開始轉為西南風，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴，午後雷陣雨對流雲系發展旺盛情況，為北部跟各地山區帶來明顯雨勢，中午過後留意天氣變化。

朱美霖說，明天到下周二台灣附近都是西南風，中南部出現短暫陣雨，中午過後北部跟山區有午後雷陣雨。過去幾天中南部地區降雨明顯，要留意山區土石鬆軟，有坍方、落石狀況。

氣溫方面，朱美霖說，今起到未來一周，沒下雨各地高溫可來到30到33度，西半部比較高，可達32到33度，還是偏悶熱。

金門 氣象局 雨量 天氣動態

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