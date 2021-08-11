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英仙座流星雨要來了！南瀛天文館明晚線上直播
英仙座流星雨極大期將在明天發生，預估每小時可看見100顆流星。台南市南瀛天文館明晚9點起，將以網路直播流星雨觀測，更與合歡山昆陽專人連線即時互動分享，邀請各地天文迷參與天文饗宴。
南瀛天文館長何秋蓮表示，本次英仙座流星雨極大期，預計發生於台灣時間8月12日晚間9時後至8月13日凌晨，預估 ZHR 值為100；也就是在觀測條件良好的情況下每小時可以看見100顆流星。
南瀛天文館安排明晚9至12點直播，更採用類似SNG連線轉播，與昆陽特派員即時互動採訪、報導分享天象，即時轉播合歡山國際暗空公園星空畫面；星象劇場當日全場次不同影片皆搭配播映自製星象導覽節目－英仙座流星雨特別節目。
直播觀測活動解說內容，包含流星雨科普介紹、望遠鏡觀測、影像處理、星空導覽解說及星座故事等主題，直播期間更有星空小棧文創商品優惠。
當天直播收看可鎖定南瀛天文館 YouTube頻道 (https://www.youtube.com/channel/UComMzU2bS3bmsroOnjP60Pw)
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