消費者注意了！ 毛豬供應吃緊 肉品市場本周多休1天

因應豬肉高需求，加上中元節即將到來，全國肉品市場本周多增加休市一天，加上周一傳統市場原本就休市，換句話說，本周日、下周一兩天，傳統市場沒有溫體豬肉供應，消費者要買豬肉、有需求，可以事先備貨，或者可轉往賣場採買冷藏或冷凍豬肉，不會沒有豬肉吃。

農委會畜牧處副處長江文全表示，豬隻是半夜屠宰後，隔天白天送到傳統市場銷售；本周一開完會後，農委會與產業團體取得共識，因應消費及中元需求，肉品市場本周多休市一天因應；也就是六日肉品市場休息(周日原本就休息)，消費地傳統市場周日、周一兩天，沒有豬肉供應，但仍可以到買到超市賣場採購冷藏冷凍豬肉。

他表示，因應農曆7月、以及中元節需求，每天應該供應2萬2000頭豬，目前是可以調到2萬1500頭至2萬2000頭毛豬；但卻發現，毛豬供應的體重越來越輕，雖然今年因為疫情影響，不少大型普渡活動都取消，甚至從7月1日開始，家戶拜拜許多也都沒有舉行，因此中元節豬肉需求比往年少，但一般的飲食需求仍維持暢旺。

根據中央畜產會統計，10日毛豬每公斤平均批發價87.13元，前一個交易日87.93元，幾乎要衝破88元，再創歷史新高點，產業界推估，依照現在的供需狀況，恐怕中元節後豬價是否能趨緩仍待觀察。

江文全表示，目前豬價一直在87.8、87.9元左右，要先讓豬價止漲，再讓它平穩，雖維持價格維持高檔，但仍希望可以維持平穩。跟往年相比，傳統中元節的豬肉需求比較少，主要是今年祭祀活動相對減少，但面臨疫情降級後解封後，一般的店面開放內用、外食需求逐漸開放，豬肉需求消漲，是否影響到中元節後的豬價盤勢，農委會會密切觀察。

他說，依照目前養豬頭數調查的趨勢，中元節後，毛豬供應量會在國立9月後增加3%到5%，屆時，毛豬供應量會相對比較充足。