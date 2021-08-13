食品界米其林一星肯定！顏師傅龍蝦風味沙拉　居家享美味

在家烹調料理的時候，想要快速增添滋味、創造變化性嗎？在海內外皆受到消費者喜愛的「顏師傅龍蝦風味沙拉」，有著令人食慾大開的鹹甜滋味且帶有微微嗆辣感，還獲得擁有「食品界的米其林」之譽的國際風味評鑑風味絕佳一星獎章的肯定，正是餐桌上的絕佳良伴！

顏師傅龍蝦風味沙拉使用便利，輕鬆就能上桌。 圖／元家企業 提供

自2005年創立於比利時布魯塞爾的「國際風味評鑑」（The taste Institute），乃是集結全球多位頂尖的料理專家、品酒師，針對世界各個國家優質食品所進行的專業評鑑，擁有「食品界的米其林」之美譽。在專業的評鑑中，「顏師傅龍蝦風味沙拉」即在2021年獲得評審好評，拿下風味絕佳一星獎章，實力倍受肯定。

使用了嚴選新鮮小龍蝦肉所製成的「顏師傅龍蝦風味沙拉」，同時結合魚卵、鰇魚等配料，再加上特製日式沙拉醬調配，口感豐富並帶有開胃鹹香與微微辛嗆的尾韻，每一口都能嚐到真材實料的用心。便利的軟袋式或杯型設計，只要從冷凍庫拿出解凍後，就能輕鬆使用。舉凡搭配三明治、玉米片、生菜等輕食，或者是拌入涼麵、米飯中，都能為料理增添層次感，美味更上一層樓。

配合政府食安政策，顏師傅龍蝦風味沙拉原料皆採自主性檢測，設有專業檢測實驗室，擁有產銷履歷、完整食品追溯系統，符合SGS檢驗及多項國際認證，通過ISO22000、HACCP、HALAL清真認證，享有5000萬產品責任險。從產地到銷售的每個環節，均合乎國際標準與認證。並且落實非登不可、非追不可及電子發票開立規定，嚴格標示每包的製造期與有效期，層層嚴格把關，讓消費者安心有保障。

不僅在台灣受到消費者喜愛，顏師傅龍蝦風味沙拉在美國的大型連鎖販售超市，也同樣是熱銷商品之一。現在於全台全聯門市通路均有販售，還可透過元家宅鮮配電商網購，讓星級美味直接送到家。