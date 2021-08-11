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長榮、立榮航空即起完成購票 即可預約自動報到

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空推出預約報到功能，提供旅客便利、省時及無接觸式的線上服務。圖／長榮航空提供
長榮航空推出預約報到功能，提供旅客便利、省時及無接觸式的線上服務。圖／長榮航空提供

線上報到系統更聰明。長榮航空今天宣布，自今起搭乘長榮航空及立榮航空國際線的旅客於完成訂位、購票手續後，就可使用線上預約自動報到服務，打破傳統航班起飛前48小時才能線上辦理報到手續的觀念，是全球率先導入此先進畫位功能的航空公司之一。

長榮表示，城市即機場是航空旅行的新觀念及新趨勢，將傳統機場人工服務銳變為不受空間及時間限制的機場外數位服務，是長榮近年來努力的目標，除了節省旅客寶貴的時間之外，也間接提升機場營運的效能，提供旅客更精緻、有效率的服務。

長榮說，在全球重視環保的同時，機場服務數位化亦可節省大量紙張，為愛地球、節能減碳盡一份心力。此外，在疫情期間更可減少旅客於機場停留的時間以及接觸的機會，增加旅客的安全。

長榮說，該次推出的預約自動報到系統，將線上報到的服務範圍擴大，搭乘長榮航空及立榮航空國際線的旅客皆可在完成購票後，立即透過官網或App使用「預約自動報到」功能，輸入個人證件資料後，就可預約行程內所有航班的自動報到手續。

後續旅客只要點選班機起飛前48小時收到的系統自動通知引導連結，填妥搭機所需的電子健康聲明，即可領取電子登機證，亦可彈性更換喜愛的座位，嬰兒同行、團體旅遊或需要特殊服務的旅客，則仍需至櫃台辦理報到手續。

長榮說，為鼓勵旅客使用預約自動報到系統，於官網上推出「預約享折扣！一鍵預約，自動報到！」活動，與台灣宅配通、天下數位全閱讀、Booking.com、Agoda及KKday等多家廠商異業合作，並結合集團資源，提供長汎旅行社、長榮桂冠酒店的相關折扣，即日起至12月31日，凡預約自動報到成功的旅客，即可享有各項優惠。

長榮說，從旅客的思維角度出發，不斷藉由新科技，減少旅客於機場排隊等候的時間，提供便利、省時及無接觸式的線上服務，近期已推行健康聲明數位化，並與Affinidi、AOKpass等國際平台合作，試行電子健康護照驗證，整合各項後疫情時代的服務。

長榮說，未來仍持續開發各項系統，期待提供旅客更多的個人化服務，讓旅客安心享受旅遊、隨心所欲又輕鬆的搭機出國。

長榮 機場

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