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中秋、國慶連假公共運輸沒優惠 客運怨：國道恐會塞車

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局日前拍板定案，確定取消中秋連假、國慶連假的相關公共運輸優惠措施。圖／讀者提供
公路總局日前拍板定案，確定取消中秋連假、國慶連假的相關公共運輸優惠措施。圖／讀者提供

中秋連假將屆，不少民眾開始計畫出遊、返鄉，不過公路總局日前拍板定案，確定取消中秋連假（9月18日至9月21日）、國慶連假（10月9日至10月11日）的相關公共運輸優惠措施。此舉也讓國道客運業者叫苦連天，質疑此舉恐是變相鼓勵民眾自駕，對於防疫沒有幫助，也無助於交通疏運。

根據公路總局的公文指出，考量連假期間疫情趨勢尚未明朗，現階段仍不宜鼓勵民眾使用公共運輸出遊返鄉，原本連假期間90條國道客運路線可享平日優惠或票價85折優惠，以及電子票證搭乘44條台灣好行路線半價優惠、北花線來回票400元優惠、東部客運四人同行一人免費優惠、東部地區「在地有腳」租賃優惠，以及雙鐵國道轉乘優惠等，中秋、國慶連假都不予實施。

不過公路總局的公文一出後，立刻引發客運業者不滿，直言如果台灣本島疫情沒有想像中的嚴重，大家都可以遵守防疫規定，卻不推公共運輸優惠，但民眾還是會返鄉出遊，這不是形同變相鼓勵民眾自駕，等於造成國道塞車。

客運業者也說，任何一家國道客運從去年到現在，沒有一個班次有染疫狀況，這就是因為業者的防疫措施做得很好，更何況疫情和緩的話，人民也不會因此這樣子減少移動。

國道客運 連假 疫情

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