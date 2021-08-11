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新生兒屁股長出圓尾巴 台大醫曝兩關鍵「成功留人」

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自施景中臉書
擷自施景中臉書

台大婦產科醫師施景中昨(10)日在臉書PO出一張新生兒照片，畫面中發育良好的嬰兒尾骶部長了一個腫瘤，看似很像屁股後方長出一條圓形尾巴，原本孕婦在其他醫師的診斷下建議將孩子拿掉，但因為兩大關鍵因素讓施景中醫師「成功留人」。

醫師回憶在孕期初期時，該名孕婦即被轉來台大檢查，因為胎兒在尾骶部長了一個腫瘤，在狀態不明的情況下，另一家醫學中心的醫師是直接請她拿掉小孩。但施景中認為，嬰兒長尾巴的情況偶爾可見，在胚胎學裡，人類的胚胎時期曾經有過尾巴的構造，不過後來退化了。他認為只要確定「尾巴」的部分沒有脊髓的神經組織掉進去，即可直接切除；況且在產前透過MRI判定胎兒並非因脊膜膨出才導致長尾巴，讓他成功留下嬰兒。

爾後孩子在出生後順利切除「尾巴」，施景中透露，該名長尾巴的小孩目前已七歲，家人舉家遷往印度發展，小孩並會說中、英、法三國語言。網友紛紛留言道：「幸運的小孩，遇到好醫師！」還一致認為小孩頭好壯壯，「好肥嫩的小孩啊！」也有人認為胎兒長尾巴會是人類進化論證據之一。

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