南部和東南部降雨機率較高 山區留意午後雷雨

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天天氣和昨天類似，各地都是多雲到多雲時晴，不過仍有局部短暫陣雨，其中以南部和東南部的降雨機率較高，各地山區及鄰近山區平地則要留意發展較旺盛的午後雷雨。

他說，今天出門還是要記得攜帶雨具，午後山區則要特別留意路況及雷擊，聽到雷聲應避免待在空曠地區，趕緊到有遮蔽且較安全的地方躲避。今天各地也都偏熱，預計中午高溫都有32到33度以上，要多補充水份及注意防曬。

他表示，台灣目前主要受到太平洋高壓邊緣和偏南風影響，隨著高壓往西延伸，其西側外緣為台灣帶來東南風，而過去幾天為台灣帶來大量水氣的西南風則已經明顯減弱，只是台灣南方和東南方仍有相對較多的水氣，菲律賓東方海面甚至有熱帶擾動，雖然因為環境不利於其發展，未來要成為熱帶性低氣壓或颱風的機會不高，不過其發展旺盛的對流雲系仍會為台灣帶來水氣。

賴忠瑋說，因此在西南風和東南風的影響之下，迎風面的南部和東南部有局部短暫陣雨，下雨的時間不只侷限在下午，清晨也會因為和陸風的交互作用而偶有局部零星短暫陣雨。

不過，賴忠瑋說，會帶來較大雨勢和較大範圍降雨的主要還是午後熱對流，目前太平洋高壓邊緣所帶來的下沉氣流還不明顯，抑制對流發展的程度有限，而前述的南來水氣則助長對流的發展，因此仍有明顯的午後雷雨，雖然不見得會維持很久的時間，不過瞬間雨勢還不小，也容易伴隨打雷閃電。

他表示，預計到下周三的天氣都很類似，在太平洋高壓邊緣及偏南風的影響，都是炎熱容易有午後雷陣雨的天氣。另外還是要持續留意擾動的發展，目前在東經180度國際換日線附近有一個熱帶性低氣壓生成，在西太平洋北緯5到15度之間也持續有些發展較旺盛的雲簇，未來不排除有進一步發展的機會。