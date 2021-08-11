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午後仍有強對流發展 吳德榮：慎防劇烈天氣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今晨紅外線雲圖顯示，台灣東方、琉球南方的熱帶雲簇（圖中標示1），往北移動。另一剛跨過換日線的熱帶雲系（圖中標示2），美、日皆定為熱帶低壓。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
今晨紅外線雲圖顯示，台灣東方、琉球南方的熱帶雲簇（圖中標示1），往北移動。另一剛跨過換日線的熱帶雲系（圖中標示2），美、日皆定為熱帶低壓。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線雲圖顯示，台灣東方、琉球南方的熱帶雲簇往北移動，大多數模式模擬並無發展。另一剛跨過換日線的熱帶雲系，美、日皆定為熱帶低壓，美國甚至預測今天即可達颱風強度。雖然距台非常遠，但已屬西北太平洋海域，為氣象局的颱風守視範圍。

他表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，大氣低層西南風減弱，但水氣多、不穩定，高壓的沉降作用不足以抑制不穩定度的釋放，午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意天氣變化。各地上半天大多晴朗、高溫約在35、36度：北部24至35度，中部23至35度，南部23至34度，東部23至36度。

吳德榮說，明天至下周二太平洋高壓的強弱，逐日雖略有變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；其沉降作用尚不足以抑制不穩定度的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有劇烈天氣發生的機率。清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。

吳德榮 颱風

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