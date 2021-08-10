嘉義縣農業災損破億 牡蠣受災8千萬最多秋節恐漲價

熱帶低壓及西南氣流帶來連日豪大雨，重創嘉義縣農業，災損不斷攀升，縣府農業處統計到今天為止，累計災損共計1億2531萬5484元，以沿海牡蠣（蚵仔）8000萬元最多，蚵棚復養約半年，秋節烤肉食材帶殼牡蠣恐量少價揚。

嘉縣農業、畜牧及漁業災害損失超過1億元，嘉義縣東石沿海是國內牡蠣主要產地，受強風巨浪影響，養殖蚵棚流失、撞疊、蚵粒脫落等災害，縣府漁業科及嘉義區漁會統計，損害約8千萬元。

嘉義區漁會說，受疫情防疫三級影響，餐廳夜市不開，蚵仔銷量減少，蚵民不採收等疫情平穩，卻碰上這次盧碧颱風掀起的強風大浪災情，重創嚴重，產量大減，牡蠣價格預估將會上揚。

中秋節將近，帶殼蚵仔是烤肉食材，蚵仔復養半年，秋節產量恐供不應求，價格將上漲，目前剖殼蚵每斤160、170元，價格未漲，預估愈到秋節，價格會愈貴。

農業處漁業科長張建成說，日前西南氣流及颱風，沿海風浪強勁，連續6級風及3公尺高大浪，蚵棚嚴重毀損，與區漁會勘災，浮筏式蚵棚被害棚數4000棚，平均損害程度35%，平掛式蚵棚被害面積200公頃，平均受害程度20%，損失金額約8000萬元。