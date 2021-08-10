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進飯店「第一件事」要做啥？ 內行曝關鍵：沒做後悔來不及

聯合新聞網 / 綜合報導
每人出遊時都會想挑選乾淨舒適的飯店入住，以消除整天在外的疲勞。 圖／ingimage
每人出遊時都會想挑選乾淨舒適的飯店入住，以消除整天在外的疲勞。 圖／ingimage

在出遊時，大家都會想挑選一間乾淨舒適的飯店入住，以消除整天在外的疲勞，對此便有一位專門帶團的領隊分享，進飯店「第一件事情最應該做的是什麼呢？」，並強調進飯店第一件事一定要先「拉上窗簾」，不然到時候後悔也來不及。

領隊「蚊子」在抖音自己的Tik Tok帳號貼出影片表示，最近有很多人問自己，出外遊玩時，總會聽到導遊或者領隊叮嚀一進房間就要把窗簾拉起來，而原因其實就是飯店的房間通常都會是落地窗，這樣的設計從裡面看不到外面，但從外面卻能把房間內看得一清二楚，會讓很多人其實都被看光了還不知道。

他也以自己家中的窗戶做示範，從影片中可見，若從家裡面看出去的話，外面是一片漆黑，看不見任何東西，但如果走到外面往裡面看，卻是變得一清二楚。「如果你住飯店沒有拉上窗簾，在房間裡的一舉一動都會被看到，更別說換脫衣服會直接被看光，到時候要後悔也來不及」，蚊子也藉此分享自身經歷笑稱，自己曾經看過有女生在換衣服，嚇得她趕緊叫那些女生拉起窗簾。

此文一出，引起不少網友紛紛回應表示，「之前就叮嚀畢旅的小朋友要記得拉，結果她們都沒拉，真的整個看光」、「哭哭，睡覺的時候都忘記拉窗簾」、「好可怕呀，下次會記得」、「有看過四五個在房間裡面玩角色扮演的…全被看光超糗」、「下次就來注意誰窗簾都沒在拉」、「我非常懂，我是飯店員工，每次處理完客訴就會看到XD」。

@xglen2715

回覆 @applebanana697969 不想被人家看光光就把窗簾拉上～～～～～#畢業旅行 #飯店 #我叫crazy也叫蚊子 #東鷹活動企劃中心 #我要上推薦 #上推薦通知我 #流量動起來

♬ 原聲 - Crazy教官（蚊子）

畢業旅行 導遊 教官

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