文策院公布文化新創加速推進計畫 打造文化新創風潮

文策院今日公布「文化新創加速推進計畫」，招募具潛力的文化內容及科技業團隊，希望藉由培訓課程，以業師一對一專業諮詢、多元資金媒合、對接國際平台、內容創作開發支持金等資源，提供新創團隊從起步到邁向國際的完整孵育支持。「文化新創加速推進計畫」今起受理報名，8月31日截止。

文策院院長李明哲表示，有鑑於科技的發展，全球文化內容的生產已不侷限文本開發，各國文化內容產業紛紛投入資源，開發新的體驗方式，改變觀眾的娛樂感受。文策院希望能藉由結合新創的能量與經費支持，加速文化內容與科技的跨界合作，也支持更多有創意的團隊加入文化內容產業。

「文化新創加速推進計畫」對外招募文化內容產業團隊或工作者，以及產品與服務能結合文化內容開發的科技團隊，提供團隊從概念到與投資人對接等完整孵化服務。文策院與華陽創投集團、樹冠影響力投資以及SOSV MOX等聯名推出「創業營運課程」和「業師一對一諮詢」，結合各家強項，為入選團隊提供新創投資人的第一手觀點及商業模式診療、影響力暨組織管理、國際文化內容市場情報以及面對投資人時的提案技巧等課程。同時，透過業師群針對營運企劃與問題提供的一對一諮詢服務，加速小型工作室進行轉型，以及鼓勵科技業者進行內容開發。

待團隊經由培訓課程建立完整商業模式知識，文策院將舉行新創媒合大會，邀請國內外文化新創投資人共同參與，讓團隊的提案直接對接投資人與資金對接，並提供文策院的資源與多元資金平台作為後盾，以及最高新台幣 100 萬元的文化內容開發支持金，結合文策院現有相關機制，助團隊實現創業規劃與創新服務。

●「文化新創加速推進計畫」即日起開始接受報名， 8月31日截止，本計畫報名細節、作業要點、報名須知及報名表等請參考連結：https://taicca.tw/article/4add8792。文策院將於8月18日舉辦「文化新創加速推進計畫」線上說明會，欲參與線上說明會者，可至連結預先報名：https://eventgo.bnextmedia.com.tw/event/detail/327。