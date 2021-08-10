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南方澳大橋重建進度超前過半 最快明年十月完工
2019年南方澳大橋斷橋事故震驚全國，新橋去年七月動工興建，公路總局今表示，截至目前為止，新橋興建進度已過半，比預定進度超前1.04％，預計最快明年10月就可完工。
由台灣港務公司代管的南方澳大橋2019年10月發生斷橋意外，引發各界關注，後續則由公路總局代辦原址重建工程，興建總經費約9.79億，去年7月開工。
公路總局表示，新橋總長796.53公尺，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺；相較舊橋，其道路配置將快慢車道分開，舊橋單向僅一個混和車道，新橋則配置快車道、慢車道及人行道。
此外，新橋設計採用鯖魚意象，夜間還將搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，配合周邊道路形成一環狀道路系統，往北至蘇澳或續往北銜接國道5號，以提升南方澳居民的生活便利性，和當地的觀光發展。
公路總局表示，為降低施工階段對鄰近三拍漁市場進出動線營運影響，西岸工區引橋採用預鑄U型梁吊裝工法施工，以工區附近蘇澳港第13號碼頭作為生產製造及堆置預鑄U型梁之場地，免除運輸交維之環境衝擊，提早縮減工作面並先將工區交付漁會營運使用，以減少施工影響時間。
公路總局表示，新橋西側引道共計5跨，跨徑40公尺，每跨長度40公尺，共計 25支預鑄U型梁。第1單元預鑄U型梁10支已於5月20日吊裝完成，第2單元預鑄U型梁刻正施工中，P2至P5預鑄U型梁3跨共計15支，目前混凝土已澆置完成，接續穿鋼索施拉預力及端錨封頭施工，預定於8月25日開始吊裝，並於8月底前吊裝完成。截至目前為止進度52.51％，比預定進度超前1.04％，預計最快明年10月完工。
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