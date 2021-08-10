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全國普度縮減豬肉需求少 豬價仍不跌原因是這樣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
全國普度大幅縮減，豬肉需求相對也大幅減少，但豬價仍不跌，每公斤維持85元以上高價，預估這波高價將延續到中秋過後。記者蔡維斌／攝影
全國普度大幅縮減，豬肉需求相對也大幅減少，但豬價仍不跌，每公斤維持85元以上高價，預估這波高價將延續到中秋過後。記者蔡維斌／攝影

中元節是每年豬肉需求高峰期，今年各地普度規模大幅縮減，原本估計豬肉需求會隨之大減，使豬價下滑，不料，國內最大的雲林，毛豬供應量竟也減少約6%，致豬價仍居高不下，維持每公斤85到87元的高檔，農委會原定本周再休市1天調節供需，也臨時取消。

疫情以來，國內豬價受運輸成本增加、氣候變熱豬量變少等因素影響，豬價一直居高不下，甚至曾突破每公斤90元大關，7月14日農委會進行全國休市1天，以調節豬價，這段期間價格雖稍有回軟，但仍維持在85元到87元的高檔，正常價格應在每公斤78元左右。

每年普度是豬肉需求高峰期，但今年因疫情各地普度大幅緊縮，原本預測今年中元毛豬需求會下降，帶動價格下滑，但進入普度月以來，價格不如預期，依舊居高不下，農委會原本決定本周3再休市1天以緩和豬價，但卻又臨時喊卡。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，價格處於高檔主要是因目前天熱豬量少，農委會估計全國約有3萬頭缺口，所以期借由休市來調節豬價，但普度並非只在中元節當天，所以每天豬的需求仍有一定的量，全國交易量還達1萬9千頭到兩萬頭，雲林平常單日交易約2200頭，目前也仍維持2000頭上下，減幅約只1成。

可見市場需求仍高，加上豬的供應量少，黃加安說，進口豬因國際豬價高且國人需求少，所以進口豬肉也無法彌補需求缺口，豬價才跌不下來，這一波高價期持續很久，預測恐得到中秋過後天氣轉涼，豬量增加才可望回穩。

全國普度大幅縮減，豬肉需求相對也大幅減少，但豬價仍不跌，每公斤維持85元以上高價，預估這波高價將延續到中秋過後。記者蔡維斌／攝影
全國普度大幅縮減，豬肉需求相對也大幅減少，但豬價仍不跌，每公斤維持85元以上高價，預估這波高價將延續到中秋過後。記者蔡維斌／攝影
全國普度大幅縮減，豬肉需求相對也大幅減少，但豬價仍不跌，每公斤維持85元以上高價，預估這波高價將延續到中秋過後。記者蔡維斌／攝影
全國普度大幅縮減，豬肉需求相對也大幅減少，但豬價仍不跌，每公斤維持85元以上高價，預估這波高價將延續到中秋過後。記者蔡維斌／攝影

豬價 農委會 疫情

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