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花蓮8月15日恐發生規模7.7地震？ 氣象局說話了

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
近日花蓮地震頻密，縣府在德興運動場規畫防災公園，啟動紅十字會10人帳篷等相關設備。圖／花蓮縣府提供
近日花蓮地震頻密，縣府在德興運動場規畫防災公園，啟動紅十字會10人帳篷等相關設備。圖／花蓮縣府提供

近期花東地震頻繁，光是花蓮6日就連續出現10次地震，其中規模最大為5.5，網傳花蓮地區將於8月15日發生規模7.7地震，引發民眾恐慌。氣象局強調，「地震預測」如無嚴謹的科學論述與資料校驗，實不具備防救災意義，民眾勿需恐慌，若遇網路發表地震言論，建議不要為其傳播、炒作，避免引發社會關注，造成社會大眾不安。

氣象局表示，台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞處，地震發生頻繁，以近十年統計資料來看，每天平均約發生100次地震，其中規模4.0至5.0的地震發生頻率約每2天多就會發生1次，而規模5.0至6.0的地震約2個星期多就可能出現。

至於規模7以上地震，氣象局表示，自1900年以來至2020年止，這121年期間共計39次，但幾乎都於1978年以前發生，之後僅3次，包括1999年9月21日921大地震。

氣象局表示，最近一次花東陸地上規模7以上的歷史地震活動，要追溯到1951年，自該年10月22日至11月25日於花蓮北部近海與花蓮南部接連發生4次規模7以上地震(2次7.3、2次7.1)，鑒於樣本數不足較難進行統計分析。

氣象局強調，對於地震預測研究，全世界各國與地球科學家，皆投入大量人力與經費進行各項地震預測的研究，但至今仍未有成熟的理論根據與實際驗證可供實際作業運用。

氣象局說，地震預測雖非短期內可以達成，但氣象局仍亦積極進行數種相關得地球物理觀測作業，包括全球導航衛星系統（GNSS）及地殼形變、電離層電子濃度、地磁變化、地震波速度與地震活動度等，並與學研界合作進行地震前兆研究。

不過氣象局也說，受限科學界現階段對於地震預測技術仍未臻成熟，無法準確預測地震發生的確切時間、地點、範圍及強度。為減少災害發生，氣象局目前正積極推廣「地震速報」系統，也就是在地震發生後，速迅對位於震央附近以外區域發出預警，以爭取數秒到數十秒時間供各界採取應變處置作為，另也提醒民眾隨時做好防震與臨震應變準備。

氣象局 板塊 地震

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