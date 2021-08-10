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桃機《飛·行》創刊號發行 紀錄機場發展及精彩故事

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
桃園機場邀請各界下載閱覽《飛·行》季刊，一同見證機場的動人時刻。圖／桃園機場公司提供
桃園機場邀請各界下載閱覽《飛·行》季刊，一同見證機場的動人時刻。圖／桃園機場公司提供

桃園國際機場《飛·行》季刊創刊號在8月正式發行，季刊集結桃園機場園區的發展動態、營運新訊、人物特寫及公共藝術等訊息，與服務大聯盟夥伴、產官學界、友好機場及鄰里社區分享；同時，電子書也在機場公司網站供各界下載，藉由《飛·行》季刊，凝聚機場服務大聯盟向心力，溝通航空發展願景、讓社會大眾對桃園機場的蛻變有更深入的認識。

季刊創刊號封面故事為「第三航廈建設往前邁進」，揭露第三航廈土建工程在疫情嚴峻期間仍按時動工，為疫情後國際航空的長期需求注入成長動能。桃園國際機場董事長、季刊發行人林國顯表示，機場公司成立十年來努力累積經營實力，成為機場挺過疫情、蓄積發展能量的養分；在邁入下個十年之際，持續以「安全」、「服務」、「智慧」三大面向，融入到旅客服務與公司經營中。

林國顯說，《飛·行》季刊的發行別具意義，它不僅將紀錄桃園機場每一個重要時刻和溫馨故事，以及在故事背後一個個專注、認真的臉龐，更彙集了機場服務大聯盟為桃園機場貢獻付出的成果。

林國顯指出，《飛·行》季刊的發行，不僅有助於形塑機場公司文化，更做為凝聚服務大聯盟向心力的溝通平臺。8月創刊號統計桃園機場2021年上半年的營運績效，相較去年同期呈現「客減貨增」的趨勢，客運量雖因疫情衰退，貨運量卻大幅成長了30.2%；同時也報導新冠肺炎疫情挑戰一年多以來，桃園機場如何做到「邊境防疫滴水不漏」的種種努力，以及為守護臺灣健康安全而默默付出的「服務楷模」辛苦身影。

《飛·行》季刊設計以桃園機場公司企業識別的藍、綠、黃、紅四色作為每季的主色調，簡潔清新的編排拉近與讀者的距離，歡迎至桃園機場公司網站下載閱覽，未來將每季定期出刊，分享桃園機場的建設發展、營運服務及活動花絮等多元資訊，邀請讀者與桃園機場一起《飛·行》，一同見證機場的最新動態及動人精彩的時刻。

《飛·行》季刊以簡潔清新的設計拉近與讀者的距離。圖／桃園機場公司提供
《飛·行》季刊以簡潔清新的設計拉近與讀者的距離。圖／桃園機場公司提供
桃園機場《飛·行》季刊紀錄機場發展動態及精彩故事。圖／桃園機場公司提供
桃園機場《飛·行》季刊紀錄機場發展動態及精彩故事。圖／桃園機場公司提供
桃園國際機場《飛·行》季刊創刊號發行。圖／桃園機場公司提供
桃園國際機場《飛·行》季刊創刊號發行。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 疫情 創刊

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