台達氣候沙龍解析IPCC報告 台灣將遇季風降雨遽增衝擊

台達電子文教基金會今天舉辦「台達氣候沙龍」活動，邀請專家學者即時線上解析聯合國IPCC最新出版的第六次氣候變遷評估報告，報告指出台灣所處的東亞地區將遭遇季風降雨遽增衝擊，且目前是過去3000年來海平面上升最快的時刻，若要避免氣候災難必須在2050年實現淨零排放。

IPCC第六次氣候變遷評估報告指出，1850年至1900年人類活動產生的溫室氣體排放，造成1.07度地表升溫，極可能在2040年前跨越1.5度升溫警戒線。北半球高緯度區變暖速度是全球水準2至4倍，而台灣所處的東亞地區恐將遭遇季風降雨遽增衝擊。目前是過去3000年來海平面上升最快的時刻，報告估算1901年至2018年間，全球海平面已上升0.2公尺，若無法遏止，將導致低窪地區面臨更頻繁和嚴重的水患。

該報告更提醒各界關注甲烷，因其暖化影響力為二氧化碳的84倍，主要來源除了農業和畜牧業，也跟煤礦、石油和天然氣等化石燃料產業有關。報告重申的確是人類行為導致地球暖化、海洋熱浪及海水酸化等異常現象。若要避免氣候災難，必須在未來十年大幅減碳，並於2050年實現淨零排放。

台達電子文教基金會今天邀請學者專家分析氣候變遷對台灣的影響，中研院環變中心人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄以台灣氣象測站百年來累積的資料，評估台灣往後可能面臨的各種氣候挑戰。中研院永續科學中心副執行秘書龍世俊，從氣候變遷可能對民眾帶來的健康風險和熱傷害提出建言。台大生物多樣性中心主任邱祈榮提醒，本土農業必須及早因應氣候變遷造成的衝擊，並提倡近年時興的「自然為本解決方案倡議」。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，今年適逢台達創立50周年，台達基金會展開一系列「節用厚生」倡議，主張透過健康建築及低碳交通策略，改善空氣汙染和氣候危機，並於地球日前夕攜手專業海洋保育團隊，投入東北角的珊瑚復育工作，接下來還將舉辦四場節用厚生線上論壇，吸引更多人關注環境議題。

台達永續長暨發言人周志宏表示，台達長年以核心電源技術為基礎，結合本業呼應綠能發展，為控制全球升溫在1.5度盡一己之力，今年與國內轉供量最大再生能源售電業者台汽電綠能股份有限公司簽訂長期綠色購電協議，採購台汽電集團風力發電裝置量7.2MW，每年轉供台達使用約1900萬度綠電，以具體行動邁向台達RE100目標，在2030年全球所有據點達成100％使用再生電力及碳中和。