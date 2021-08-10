農損破4.2億元菜少又貴 營養師建議非常時期應該這樣買

豪雨災情導致農損繼續向上攀升，根據農委會統計，截至今天中午為止，農業產物及民間設施估計損失計4億2006萬元，其中以嘉義縣損失1億2518萬元(占30%)最多、高雄市損失5905萬元(占14%)、雲林縣損失5418萬元(占13%)、南投縣損失5070萬元(占12%)、屏東縣損失4525萬元(占11%)、台南市損失4139萬元(占10%)及彰化縣損失3084萬元(占7%)較為嚴重。

其中，農產損失部分，損失金額3億2937萬元，農作物被害面積7251公頃，損害程度20％，換算無收穫面積1473公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積731公頃，損害程度21％，換算無收穫面積157公頃，損失金額8578萬元，其次為落花生、龍眼、紅龍果及絲瓜等。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，這兩日在外勘災，包括西瓜、木瓜、龍眼、絲瓜多有災損，木瓜非常怕雨，下雨就容易發霉腐爛，消刮也泡水、龍眼因為含水量過多，裂果、落果；他表示，雖然多個縣市已經公告為災害現金救助區，但仍需災損超過20%才能獲得救助，並非人人都可以補助。

榮新診所營養師李婉萍表示，因為災害過後，深綠色蔬菜少且品質不佳，她以自身採購品項為例，這幾天她採買了黑白木耳、洋蔥、牛蒡、各種菇類如金針菇、美白菇等，另外還買了瓠瓜、海帶芽等；她說，黑白木耳、牛蒡可以涼拌，黑木耳還能炒肉絲，洋蔥、胡蘿蔔更好運用，可以炒蛋炒肉絲，平價美味又方便。

李婉萍說，這陣子缺乏深綠色蔬菜，可以從其他紅、黃、橘等蔬果食材補充營養素，加上海鮮類也能補充；若真的需要深綠色蔬菜，可以採用冷凍毛豆、冷凍青花菜價格也很穩定，可以協助民眾度過短期間業菜缺乏、價格高漲的時期。