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氣候變遷 氣象局示警：台灣夏天愈來愈長冬天愈來愈短

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，根據台灣本地的觀測分析，台灣過去110年（1910-2020年)的平地年平均氣溫上升約攝氏1.6度，且近50年、近30年增溫有加速的趨勢。圖／報系資料照
氣象局表示，根據台灣本地的觀測分析，台灣過去110年（1910-2020年)的平地年平均氣溫上升約攝氏1.6度，且近50年、近30年增溫有加速的趨勢。圖／報系資料照

聯合國氣候變遷小組（ＩＰＣＣ）昨發表綜合評估報告指出，地球暖化速度比科學家先前觀察到的還要快，全球均溫很可能在大約十年內就升高攝氏一點五度，突破巴黎協定的升溫幅度限制。中央氣象局今表示，因應這份報告的公布，台灣氣候變遷科學團隊，包括科技部、中研院、氣象局台師大地球科學系以及國家災害防救科技中心，共同發布「IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告」。

氣象局表示，根據台灣本地的觀測分析，台灣過去110年（1910-2020年)的平地年平均氣溫上升約攝氏1.6度，且近50年、近30年增溫有加速的趨勢。

此外，年總降雨量沒有明顯變化，但是在1961至2020年間，少雨年發生次數明顯比1960年以前增加。

氣象局也提到，過去110年來，台灣的季節長度變化明顯改變，21世紀初夏季長度增加到約120至150天，近年來，冬季更縮短至約20至40天。

至於未來推估部分，氣象局表示，全球高度排放的暖化情境與理想減緩情境相比較，前者對台灣的衝擊程度將明顯大於後者。例如高溫達36度以上日數，在最劣情境下，21世紀末增加約48天；理想減緩情境下，增加天數降為6.6天；年最大1日暴雨強度，在最劣情境下之21世紀末強度增加約41.3%，理想減緩情境下，暴雨強度增加幅度約為15.3%。

氣象局表示，若全球達成2050年淨零碳排的目標，將能有效遏阻氣候中長期變遷並降低未來子孫所受負面衝擊。另一方面，在全球暖化趨勢短期間不容易立即降低的情況下，極端天氣與氣候發生頻率仍有持續增加的可能，台灣亦應同步持續強化因應氣候變遷之調適能力，以緩解災害衝擊。

氣象局 氣候變遷 暖化

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