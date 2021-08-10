務農單親爸替顱顏兒購電腦不會使用　基金會暖伸援手

51歲的王爸爸在嘉義務農，三年多前一場車禍奪走妻子的生命，留下一對9歲雙胞胎兒子，其中一位是顱顏孩子。疫情間家庭照顧、經濟重擔一夕之間落在身上，王爸爸說，尤其擔心孩子的口腔保健，與遠距教學所需購買的兩部電腦，因為買電腦除經濟負擔外，最讓人頭痛的是不會使用。不過，種種困難幸好有羅慧夫顱顏基金會的幫助，社工像是爸爸的垃圾桶，紓解他龐大的壓力。

王爸爸今天語透些許無奈地說，疫情間兩個好動的小男生在家，擔心無人看顧務農工作多少受影響。事實上，他的兒子在上個月才剛做完植骨手術，父代母職的他壓力不在話下，但訪談間可以感受到堅強的心，他笑說，遇到事情總是得面對，孩子現已手術過三次，也駕輕就熟。

疫情間顱顏兒的口腔保健也不能斷，從中協助王爸爸的羅慧夫顱顏基金會雲嘉分會社工督導張艷秋表示，疫情間不適合家訪，視訊衛教口腔保健，最怕孩子不能專注，因為顱顏孩子的牙齒，容易有歪斜、前後重疊的狀況，一刷不好容易蛀牙。

她補充，光是仰賴牙刷清潔度不夠，還需牙線輔助，9到11歲顱顏兒面臨植骨，手術前若有蛀牙，不僅降低手術成功率，也面臨蛀牙的感染；而植骨手術後牙齒保健、傷口清潔，睡前跟飯後的刷牙更為重要。

基金會家訪減少，但當三級警戒之際，服務據點從未因為疫情而中斷，去年雲嘉地區共服務497人次。張艷秋說，顱顏兒的牙齒治療不能等，需定期回牙科追蹤，為避免孩子害怕看牙醫，基金會替看診前的孩子做心理建設，告訴他們檢查牙齒並不可怕，社工則協助陪診至孩子完成治療。

除了顱顏兒衛教議題，王爸爸也分享，疫情間實施遠距教學，兩個孩子都在家自主學習的困擾，愛子心切的他說：「我只會用手機撥打電話，家中也沒有除了手機以外的3C產品，還是硬著頭皮，替小孩選購兩台筆電，老實說，務農身分下一次買兩台，經濟負擔蠻大的。」

考驗還不只一件，王爸爸在使用上頻頻卡關，還好有基金會社工，跟學校導師幫忙，雙胞胎的學習才不會間斷，「現在小孩學會操作了，自己也加減學。」

人總有脆弱的時候，王爸爸說，接觸羅慧夫顱顏基金會社工這四年，不只有醫療和照顧上的協助，更協助親子溝通、教育上所面臨的問題，只要尋求幫助，社工便盡其所能，減輕不少家庭負擔。基金會強調，在顱顏孩子的照顧上，是從媽媽孕期開始，至18歲成年的陪伴，讓顱顏家庭不再孤軍奮戰。