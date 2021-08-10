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奇美醫發表冠心症跨科別照護成果、三次通過醫策會認證

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師洪俊聲發表冠心症跨科別照護成果。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師洪俊聲發表冠心症跨科別照護成果。記者周宗禎／攝影

奇美醫學中心今天發表冠心症跨科別團隊照護成果、第三次通過醫策會冠狀動脈疾病品質認證，強調提高疾病照護品質及藥物療效，更多急性心肌梗塞病人接受冠心症藥物衛教及完成心肺復健測驗、戒菸成功率從106年的32%到109年61、大幅提高近一倍。

心臟血管內科主治醫師洪俊聲舉出案例，82歲退休老人肝臟有大顆腫瘤，入院安排手術時急性心肌梗塞併呼吸衰竭，心導管檢查發現冠狀動脈阻塞非常嚴重、手術風險極高，經心臟內外科團隊合作，使用小型葉克膜協助、順利完成高風險心導管支架放置，也安全切除肝腫瘤，最後順利出院。

洪俊聲表示，奇美冠心症照護團隊2014年首次參與醫策會冠狀動脈疾病品質認證，成為南部首家通過認證醫學中心，即便今年爆發疫情，團隊仍堅守崗位，順利三度通過認證，提升冠狀動脈疾病全面整合照護品質，提供國內外民眾就醫參考。

洪俊聲說，心絞痛、心肌梗塞是最常見冠心症臨床症狀，更是猝死主要原因。在臺灣心臟病是國人第二殺手，衛福部統計，去年心臟病死亡20457人，不管男女死亡率均第二位，與2019年冠心症死亡人數相較、年增率高達3%，且有逐年增加趨勢。

他說，過去冠心症照護由急診、心血管內科、護理團隊治療，奇美團隊提供以病人為中心完整照護，由心血管內、外科、復健、急診、加護、護理、藥劑、營養、戒菸衛教師等專業人力組成，並制定複雜疾病診治、評估及分享決策流程，藉橫向整合、強化延續照護，讓奇美冠心症照護團隊真正成為民眾信任的「心臟血管重症中心」。

奇美醫發表冠心症跨科別照護成果。記者周宗禎／攝影
奇美醫發表冠心症跨科別照護成果。記者周宗禎／攝影

心肌梗塞 復健 心臟病

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