奇美醫發表冠心症跨科別照護成果、三次通過醫策會認證
奇美醫學中心今天發表冠心症跨科別團隊照護成果、第三次通過醫策會冠狀動脈疾病品質認證，強調提高疾病照護品質及藥物療效，更多急性心肌梗塞病人接受冠心症藥物衛教及完成心肺復健測驗、戒菸成功率從106年的32%到109年61、大幅提高近一倍。
心臟血管內科主治醫師洪俊聲舉出案例，82歲退休老人肝臟有大顆腫瘤，入院安排手術時急性心肌梗塞併呼吸衰竭，心導管檢查發現冠狀動脈阻塞非常嚴重、手術風險極高，經心臟內外科團隊合作，使用小型葉克膜協助、順利完成高風險心導管支架放置，也安全切除肝腫瘤，最後順利出院。
洪俊聲表示，奇美冠心症照護團隊2014年首次參與醫策會冠狀動脈疾病品質認證，成為南部首家通過認證醫學中心，即便今年爆發疫情，團隊仍堅守崗位，順利三度通過認證，提升冠狀動脈疾病全面整合照護品質，提供國內外民眾就醫參考。
洪俊聲說，心絞痛、心肌梗塞是最常見冠心症臨床症狀，更是猝死主要原因。在臺灣心臟病是國人第二殺手，衛福部統計，去年心臟病死亡20457人，不管男女死亡率均第二位，與2019年冠心症死亡人數相較、年增率高達3%，且有逐年增加趨勢。
他說，過去冠心症照護由急診、心血管內科、護理團隊治療，奇美團隊提供以病人為中心完整照護，由心血管內、外科、復健、急診、加護、護理、藥劑、營養、戒菸衛教師等專業人力組成，並制定複雜疾病診治、評估及分享決策流程，藉橫向整合、強化延續照護，讓奇美冠心症照護團隊真正成為民眾信任的「心臟血管重症中心」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言