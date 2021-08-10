奇美醫發表冠心症跨科別照護成果、三次通過醫策會認證

奇美醫學中心今天發表冠心症跨科別團隊照護成果、第三次通過醫策會冠狀動脈疾病品質認證，強調提高疾病照護品質及藥物療效，更多急性心肌梗塞病人接受冠心症藥物衛教及完成心肺復健測驗、戒菸成功率從106年的32%到109年61、大幅提高近一倍。

心臟血管內科主治醫師洪俊聲舉出案例，82歲退休老人肝臟有大顆腫瘤，入院安排手術時急性心肌梗塞併呼吸衰竭，心導管檢查發現冠狀動脈阻塞非常嚴重、手術風險極高，經心臟內外科團隊合作，使用小型葉克膜協助、順利完成高風險心導管支架放置，也安全切除肝腫瘤，最後順利出院。

洪俊聲表示，奇美冠心症照護團隊2014年首次參與醫策會冠狀動脈疾病品質認證，成為南部首家通過認證醫學中心，即便今年爆發疫情，團隊仍堅守崗位，順利三度通過認證，提升冠狀動脈疾病全面整合照護品質，提供國內外民眾就醫參考。

洪俊聲說，心絞痛、心肌梗塞是最常見冠心症臨床症狀，更是猝死主要原因。在臺灣心臟病是國人第二殺手，衛福部統計，去年心臟病死亡20457人，不管男女死亡率均第二位，與2019年冠心症死亡人數相較、年增率高達3%，且有逐年增加趨勢。