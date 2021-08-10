爸媽注意！氣溫33度以上 戶外孩童熱傷害急診大增6.8倍

氣候變遷讓地球愈來愈熱，台灣110年來溫度上升1.6度更高於全球平均，中研究學者研究發現，當每日最高溫達到34度以上，因中暑而掛急診的案例就增加4倍；戶外活動者熱傷害則以孩童最明顯，當溫度達到33度以上，0至14歲孩童急診數量將增為6.8倍，在全台各族群當中最為嚴重。

台達電子文教基金會今天舉辦「台達氣候沙龍」線上活動，邀請學者專家解析氣候變遷對台灣帶來的影響。中研院永續科學中心副執行秘書龍世俊表示，中研院根據氣候變遷研究台灣民眾所受到的熱傷害程度，以中央氣象局資料蒐集各地測站資料每日最高溫，並利用台灣健保資料庫分析外在溫度對於急診、就診甚至全人口非意外死亡的變化，此研究除了分析氣候增溫造成的熱衝擊以外，更重要是知道如何因應，才能盡量降低熱傷害。

龍世俊表示，利用過去15年資料分析結果發現，當每日最高溫達到34度以上，因為中暑而掛急診的實證例子就增加4倍之多，其中男性為3.58倍，但女性卻大幅增加7.5倍，老人則是5.2倍，過去曾在全台問卷調查發現，民眾出門上班吹冷氣對熱傷害較無感，但待在家裡的老人及主婦可能捨不得開冷氣，家裡氣溫太高因此導致中暑。

戶外活動者的熱傷害則進一步考量「綜合溫度熱指數」，除了溫度還要納入相對濕度、風速、太陽輻射的影響，龍世俊表示，若溫度達到33度以上，全台戶外活動者發生中暑的急診人數增加為4倍，其中老人是5.5倍，值得關注的是，0至14歲的孩童增為6.8倍，上升幅度最高最嚴重。

除了急診，熱傷害導致就診風險也增加，龍世俊指出，當溫度34度以上時，全台熱傷害就診件數都變多，但0至14歲增為2.2倍，戶外活動者部分，0至14歲就診也增加2.6倍。至於非意外死亡相對風險，每日溫度33度以上時增加幅度約8%，32度以上增加5%，性別、年齡差異不大，但仍以老人死亡風險較高。

歷史數據部分，中央氣象局資料指出，2000年至2017年每日最高溫超過34度的天數，最高為2016年的14天，龍世俊說，在氣候變遷下，溫度會愈來愈高，且不只是平均溫度升高，「連最高溫也會飆高」，假設超過33度成為常態，整個夏天急診、就診、死亡案例都會上升，尤其戶外活動者、工作者將受到嚴重熱傷害。

龍世俊指出，面對溫度愈來愈高，「放假」並不是解決問題的好辦法，因為會影響經濟問題，應該善加調配工時及運動時間，不要在最熱時出門才能降低熱傷害，未來建築設計都應該朝向節能設計，公司、工廠也要採用節能冷氣，政府跟民間都要提高解決能力，才能減緩氣候變遷所造成的熱傷害。