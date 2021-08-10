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Hello Kitty運動杯、頂呱呱調味粉出包 均遭食藥署退運

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
自中國進口的「HELLO KITTY運動搖搖杯」溶出試驗不合格。圖／食藥署提供
自中國進口的「HELLO KITTY運動搖搖杯」溶出試驗不合格。圖／食藥署提供

喜歡「Hello Kitty」的民眾注意了！衛福部食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，中國進口的「HELLO KITTY運動搖搖杯」因溶出試驗不符規定，全數遭退運或銷毀。另外，頂呱呱自美國進口的香料混合調味粉，也因驗出防腐劑和品質改良劑超標，約14萬公噸產品全數退運或銷毀。

食藥署公布17項邊境查驗不合格名單，包括自土耳其進口的廣橘皮（陳皮）、自中國大陸進口的速凍白花菜、胡荽子、冷凍香蔥碎、自斯里蘭卡進口的鍚蘭紅茶包、自塞席爾進口冷凍魚肚，分別因重金屬含量不符規定或農藥殘留而違規。

其中，廣億實業有限公司自中國進口的「HELLO KITTY運動搖搖杯」，因上蓋以4％醋酸在攝氏95度進行30分鐘溶出試驗，以及用正庚烷在攝氏25度進行一小時溶出試驗，蒸發殘渣分別為36ppm及55 ppm，超過30 ppm以下的合格標準。

北區管理中心科長陳慶裕表示，醋酸和正庚烷主要是模擬容易承裝酸性以及油膩食物時的狀況，溶出試驗若蒸發殘渣超標，代表品質不良，43件產品全數退運或銷毀。

除了運動水壺外，頂呱呱國際公司從美國進口1萬4077公斤「GRIFFITH香料混合調味粉」則檢出防腐劑苯甲酸在每公斤產品含量為0.04克。

陳慶裕表示，原本調味粉就不可使用防腐劑苯甲酸。不過食藥署進一步針對調味粉的產品成分進行檢視，發現苯甲酸是其中一項成分小麥粉在製程中使用白劑過氧化苯甲醯而產生。

陳慶裕說，小麥粉的製程雖然可以使用這類的漂白劑，但限量每公斤60毫克，而該產品添加量為每公斤139毫克，也超標違規，全數319包、14077公斤的產品均遭退運或銷毀。

頂呱呱自美國進口的「GRIFFITH香料混合調味粉」則檢出防腐劑苯甲酸超標。圖／食藥署提供
頂呱呱自美國進口的「GRIFFITH香料混合調味粉」則檢出防腐劑苯甲酸超標。圖／食藥署提供

防腐劑 超標 Hello Kitty 頂呱呱

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