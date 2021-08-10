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「一百十青年就業獎勵計畫」擴大對象 納109年畢業役男

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
青年可透過透過台灣就業通網站申請「一百十青年就業獎勵計畫」。圖／勞動部高屏澎東分署提供
青年可透過透過台灣就業通網站申請「一百十青年就業獎勵計畫」。圖／勞動部高屏澎東分署提供

為鼓勵應屆畢業青年投入就業市場，勞動部今年繼續推動「一百十青年就業獎勵計畫」，同時考量因疫情導致去年畢業生服役期間受到影響，以及應屆畢業青年於服役前求職較不易等因素，所以修正獎勵計畫，將去年應屆畢業且服義務役役畢者也納入適用對象，鼓勵青年積極尋職、穩定就業。

高屏澎東分署長程泰運表示，配合勞動部推動青年就業獎勵計畫，分署積極協助青年強化求職動機，引導對接適合的就業市場，並陪同度過工作初期的磨合階段。青年就業獎勵計畫從109年開辦至今，分署已協助逾6200名青年請領就業金獎勵。

去年從美和科技大學餐旅管理系畢業的陳明杰說，畢業後應徵到大賣場擔任西點烘焙區的製作人員，起初不確定自己是否適合這個工作，於是前往台東就業中心尋求幫助，經由就業輔導員透過深度諮詢、心測牌卡等工具陪伴討論，確認他現階段適合透過此工作來強化技術、累積經驗，接著幫他訂定短、中期就業計畫。過程中，也協助他了解「青年就業獎勵計畫」，獲得就業獎勵3萬元，一直穩定就業。

高屏澎東分署表示，現在年滿15歲至29歲本國籍青年，符合「於109年9月1日至110年9月30日期間者畢業」、「持教育部、就讀之國內學校認定為109學年度應屆畢業相關證明文件」或「於108年9月1日至109年8月31日期間畢業，畢業後依兵役法規徵集服義務役，並於109年6月15日(含)後退役(即109年畢業役男)」三種身分之一者，於計畫規定的期間內就業，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

想申辦的青年可至台灣就業通網站加入會員，在計畫專區https://reurl.cc/bXVqeX查看詳情及申辦，或打免付費客服專線0800-777-888。

青年 勞動部 役男

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