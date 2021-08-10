婦人站立時右腳酸疼 脊椎減壓及融合手術獲改善

一名64歲婦人常感到右腳酸，站立時酸楚感尤其劇烈，症狀持續近6年，嘗試保守治療未見效，經骨科醫檢檢查發現是腰椎滑脫不穩定合併神經壓迫，後來進行手術治療，症狀獲得改善，醫師並叮囑要多強化核心肌群。

亞洲大學附屬醫院骨科部醫師林琮凱說，患者因腰椎關節及椎間盤退化，第四、五腰椎發生滑脫，屬於第二級腰椎滑脫，導致脊椎狹窄及脊髓神經擠壓，經評估後建議手術治療，能將脊髓空間擴大，解除對神經壓迫，並穩定滑脫的腰椎。

他說，腰椎滑脫是腰椎椎體向腹側或向背側移動，非單一因素造成，但以椎弓斷裂性（椎骨解離）及退化性滑脫較常見，尤其退化性滑脫好發於50歲以上女性，進而導致脊髓腔空間狹窄，常會有間竭性跛行，走沒幾步路就需要休息才會緩和，生活品質大受影響。約有10%患者因症狀嚴重，需要手術治療。

林琮凱說，腰椎滑脫可能造成腰、腿、臀等部位出現痠、痛、刺、麻等坐骨神經痛症狀，通常會請患者採取保守治療三至六個月，但若經藥物、打針及復健皆不見明顯改善時，就必須評估手術治療的可行性，該患者接受「新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術」，先透過側位經後腹腔置入椎間融合器作脊椎減壓及椎骨滑脫復位，再經後方骨釘固定連接上下椎骨使其融合固定。

傳統後方椎骨減壓融合手術需要大量撥動脊髓神經作神經減壓，並經脊髓神經旁置放骨融合器，神經損傷風險高，而新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術」多數病患可不做脊髓神經勾或牽拉等可能造成神經損傷的動作，大幅減少神經傷害風險。另雖然側腹部及背部皆有手術傷口，但因軟組織及骨性結構破壞更少，術後的恢復更快，通常術後隔天即可下床，症狀也能大大改善。