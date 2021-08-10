氣候變遷加劇 中研院示警：台灣2060年恐完全沒有冬季

聯合國ＩＰＣＣ昨發布最新氣候變遷報告，中研院與科技部、氣象局等單位合作，在短時間內利用ＩＰＣＣ報告評估台灣未來氣候變遷狀況，在最劣情境下，世紀末台灣夏季從130天增為210天、冬季甚至從70天變為0天，「完全沒有冬季的情況最早2060就可能達到」；未來「乾愈乾、濕愈濕」，世紀末侵台颱風個數減少55%，強度卻增強為50%。

台達電子文教基金會今天舉辦「台達氣候沙龍」活動，邀請國內學者專家即時解讀ＩＰＣＣ報告及對台灣影響。中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，依據台灣歷史觀測趨勢，若看年平均溫度，台灣110年來溫度上升1.6度，比全球平均1.07度還要高，「台灣真的比人家還要熱」，且近幾年溫度上升非常快速，在全球暖化狀況下，可以感覺到夏天愈來愈長、冬天愈來愈短。

中研院計算，相對1961到1990年，台灣夏季長度增加到120天至150天，等於是四到五個月，冬季則縮短為70天，只有兩個多月，近年更縮短至20天至40天，非常短暫。

台灣百年來的年總降雨量趨勢變化不明顯，但1961年至2020年間，少雨年發生次數比1960年以前增加。許晃雄表示，最近雨下得很多，前陣子又乾旱，其實台灣雨量並沒有長期增加或減少的趨勢，但台灣早在1960年代以來就陷入相對乾旱的年代，已經好幾十年都是如此，恐怕還會持續下去，不管有無氣候暖化都會受乾旱影響。

每年最大一日暴雨強度部分，趨勢變化不明顯，但1990年至2015年間，年最大一日暴雨強度明顯增加，許晃雄說，近年情況特殊，雨量減少因此以為強度減緩，但也只是短時間，長期而言雨量是上升的。

以年最大連續不降雨日數來看乾旱，台灣百年來的年最大連續不降雨日數（降雨量1mm以下）趨勢變化明顯，百年增加5.3日，但近30年為下降趨勢，但許晃雄指出，台灣才剛經歷長達一兩百天的乾旱，仍有可能再回來。

針對台灣未來氣候分析，許晃雄說，推估台灣各地溫度將會持續上升，而在全球暖化最劣情境下，相較於過去30年相比，台灣21世紀中、末的年平均溫度，可能分別上升1.8度、3.4度，即使在理想減緩情境下，也可能增加1.3度、1.4度，但只要盡量減排，就可以降低增溫幅度。

另外在最劣情境下，台灣未來36度以上日數在世紀中、末將分別增加8.5日、48.1日，其中都市增加比其他地區顯著，理想減緩情境下，增加幅度分別為6.8日、6.6日。

許晃雄說，季節長度就更可怕，因為這跟溫度息息相關，世紀末時推估台灣夏季會從130天變成155天至210天，「長袖衣服都可以收起來，只要穿背心跟短褲」，冬季則從70天減少為0天至50天，「完全沒有冬季的情況最早2060就可能達到」，但如果好好控制排放量則可能穩定下來。

年總降雨量也是上升趨勢，在最惡劣情境下，世紀中、末台灣平均年總降雨量增加幅度約為15%、31％，理想減緩情境下為12％、16%。年最大一日暴雨強度則有增加趨勢，世紀中、末暴雨強度增加幅度為20%、41.3%，理想減緩情境下也有15.7%、15.3%。

許晃雄說，未來連續不降雨日數各地皆增加，最劣情境下，世紀中、末增加幅度為5.5%、12.4％，理想減緩情境下為1.8%、0.4％，未來「乾愈乾、濕愈濕」情況會加劇。另以颱風而言，未來世紀中、末侵襲台灣的颱風個數會減少約15%、55％，但強度卻增加為100%、50%，「想像若莫拉克颱風再來一次」，若雨量增加約40%就很可怕。