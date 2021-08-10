向防疫人員致敬 中華郵政出「感恩」郵票

為了感謝防疫英雄於嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間付出，中華郵政公司以「感恩」為主題，將於明天發行「感恩郵票小全張–向防疫人員致敬」，內含郵票6枚，郵票面值分別為8元、13元及15元各2枚。

中華郵政公司表示，本組小全張藉由色彩豐富插畫筆觸，呈現溫暖正向力量，版銘選取代表黎明及充滿無限生機之卯兔，搭配6位可愛小朋友獻上各式美麗花朵，表達對防疫人員誠摯感謝，並象徵展望未來美好生活。

配合郵票發行，中華郵政公司還印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及明信片各1批，即日起對外發售；另製作預銷首日戳小全張封及郵摺，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。