災損增保障 木瓜、蓮霧及芭樂理賠193件 金額約168萬元

連續大雨重創中南部農業產區，造成災情，尤其中南部蔬果產區最嚴重，農委會公告彰化以南縣市全區域全品項，以及部分縣市特定品項為農業天然災害現金救助及天災低利貸款免息的適用對象。

農金局說，面對氣候變遷，農民栽培管理風險增加，目前已開發銷售25種品項，38張保單。這次災害有木瓜、蓮霧、芭樂、甜柿及梨等氣象參數型保單達理賠標準，其中木瓜、蓮霧及芭樂所有投保案件全數出險，經初步統計理賠案件有193件、理賠金額約168萬元，農金局已促請產險公司應儘速完成賠付，提供農民即時補償。此外，芒果已列為本次救助公告項目，投保災助連結型保單農民於取得現金救助證明後，即得向產險公司申請理賠。

農業金融局表示，為協助災後農民復耕、復養及重建以及農漁民生活照顧，農委會公告彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣全區域全品項，及台中市、南投縣、苗栗縣等縣市內特定品項，適用農業天然災害現金救助及天災低利貸款。另 簡化勘損措施，比如部分品項如有科學數據可證實普遍已達損害臨界，即不用再進行全面勘損；且天災低利貸款免息措施至明年4月14日止。

農金局表示，為紓解疫情期間，農漁民申借天災低利貸款還款壓力，109年提供1年免息措施，因至今部分受災農漁民尚未完全回復疫情前的營農收益，又遭受天災侵襲，還款能力欠佳，因此，為協助農民災後復耕、復養，減輕利息負擔，天災低利貸款的新貸及舊貸案件，免息期間延長至111年4月14日止，並由農委會補貼利息；舊貸案件免申請，新貸案件核准後直接適用。