快訊

評／奧運日本奪金後，棒球「去奧運化」仍難挽回？

下個颱風可能生成時間曝光 彭啟明籲：提前做好防護

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20年僅調薪3次、不到10% 公教警消訴求薪資審議納基層

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
公務人員、教師團體、警消團體今召開記者會，呼籲行政院改革「軍公教員工待遇審議委員會」，應將公教警消基層代表納入委員會。記者趙宥寧／攝影
公務人員、教師團體、警消團體今召開記者會，呼籲行政院改革「軍公教員工待遇審議委員會」，應將公教警消基層代表納入委員會。記者趙宥寧／攝影

軍公教若要調薪，得經「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，再交由行政院長決定。公務人員、教師團體、警消團體今召開記者會，表示薪資委員會沒有基層代表在內，軍公教這20年來卻僅調薪3次，平均漲幅不到一成，與民間企業漲幅近3成相差甚遠，呼籲行政院改革「軍公教員工待遇審議委員會」，應將公教警消基層代表納入委員會。

每年7月上旬，「軍公教員工待遇審議委員會」召開會議討論調薪與否，據了解，今年因疫尚未舉行。全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，軍公教過去20年僅調薪過3次，每次都是3%，最近10年也只調薪過一次，相比民間企業平均薪資的漲幅是29.1%，顯見軍公教薪資委員會調薪沒有制度化，歸根究底在於軍公教薪資委員會缺乏基層代表，沒辦法為基層發聲。

台灣公務革新力量聯盟理事長何昀峯表示，政府組織內部要能運作合理，必須要有充分內部溝通，但現在的薪資待遇制度，完全由高階事務官主管決定（簡任官等以上），不只基層進不去，不同類別代表性也有限，應調整來落實組織民主。

台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪也認為，制度改革過程不能沒有基層參與，必須「直球對決」。他也提到，警察目前薪資，除了民生物價指數漲幅不對等，勞務支出跟實質薪資所得不對等，比如警察加班費跟勞基法脫鉤，或在疫情期間要支援非警察勤務，行政負擔增加，薪資卻沒有提升。

彰化縣喬友大樓上個月失火，帶走一條消防員寶貴生命，超過3萬人連署支持消防員組工會。消防員工作權益促進會理事盛世傑表示，薪資委員會除了討論薪資，也能討論如何推動權益改善。他提到，比如公務員職災，目前也無完善制度，又礙於薪資委員會不透明的性質，基層無法參與，足以顯見「威權的傲慢」。

今年年初，多個教師團體前往行政院，正式遞送團體協約公文和草案，這也是首度有教師工會團體向政府單位發動團體協商，至今卻無下文。但全教總副秘書長張旭政表示，全案已轉由勞動部進行不當勞動行為認定，政院不斷說有建立制度，但審議會的開會名單、結論、過程，外界完全不知情，經濟數據都是拿來唬弄人民。

薪資 軍公教 警察

延伸閱讀

影／薪資調整落後 公教警消呼籲薪資審議應有基層代表

台中男重達兩百公斤癱坐廁所 出動6名消防員協助送醫

喬友大樓火警 時力議員籲彰縣府公布真相

彰化喬友大樓發生滿1個月 議員質疑調查真相還未公布

相關新聞

中央書局回來了！銘記歷史的思想基地

二十世紀初，巴黎的左岸咖啡館，來自歐洲各地的文人菁英譜寫下文藝狂潮的流動饗宴；同樣年代，遠東地區正逢日本殖民的台灣，林獻堂、林幼春、張深切、賴和等受到現代教育洗禮的知識分子與中部地方士紳，集結成立「中央俱樂部」，成為後來「中央書局」的前身。這裡曾是領銜台灣文藝思想的重鎮，百年來不同年代的風雅之士，都在此銘刻下重要的生命記憶……

金門孕婦躺百餘天創奇蹟 生出相差88天的龍鳳胎

台大婦產科醫師施景中昨(9)日在臉書分享一則金門孕婦生產相隔88天的龍鳳胎實例。他表示利用將臍帶修短並藏回子宮的方式，讓雙胞胎兄妹的生日相差了88天。施景中說，該名孕婦已破雙活產的世界紀錄。

最美海岸線讓你一日台灣極東到極北 台2線濱海公路轉個彎隨處是風景

沿著台2線濱海公路行駛山海間，飽覽北台灣最美海岸線！夏季是暢遊北部濱海公路最美的季節，海天一色，美不勝收。台2線西起新北淡水、東迄宜蘭蘇澳，經台灣兩極點：極東三貂角燈塔約108k、極北富貴角燈塔約25K，沿途景點眾多、有吃有玩，更是絕佳的地質教室。

還未宣布 重啟帛琉泡泡 預購幾全滿

外傳帛琉旅遊泡泡將在八月十四日重啟，外交部發言人歐江安昨說，公文已送到指揮中心，由指揮中心決定，但指揮官陳時中昨還未宣布...

下一個颱風可能生成時間曝光 彭啟明籲：提前做好防護

盧碧颱風儘管沒有侵台，卻在外圍環流夾帶著西南氣流的影響下，造成中南部豪雨成災，其中南橫「明霸克露橋」被沖毀，更讓復興、拉...

蒂頭顏色怎麼選？香甜水蜜桃輕鬆挑 四大重點一眼看懂

夏天是水蜜桃的盛產季節，如何挑到一顆好吃的桃子，可是說是一門學問。日本網站「grape」最近就分享，如何從外觀，辨認出美味桃子的特徵是什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。