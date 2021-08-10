20年僅調薪3次、不到10% 公教警消訴求薪資審議納基層

軍公教若要調薪，得經「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，再交由行政院長決定。公務人員、教師團體、警消團體今召開記者會，表示薪資委員會沒有基層代表在內，軍公教這20年來卻僅調薪3次，平均漲幅不到一成，與民間企業漲幅近3成相差甚遠，呼籲行政院改革「軍公教員工待遇審議委員會」，應將公教警消基層代表納入委員會。

每年7月上旬，「軍公教員工待遇審議委員會」召開會議討論調薪與否，據了解，今年因疫尚未舉行。全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，軍公教過去20年僅調薪過3次，每次都是3%，最近10年也只調薪過一次，相比民間企業平均薪資的漲幅是29.1%，顯見軍公教薪資委員會調薪沒有制度化，歸根究底在於軍公教薪資委員會缺乏基層代表，沒辦法為基層發聲。

台灣公務革新力量聯盟理事長何昀峯表示，政府組織內部要能運作合理，必須要有充分內部溝通，但現在的薪資待遇制度，完全由高階事務官主管決定（簡任官等以上），不只基層進不去，不同類別代表性也有限，應調整來落實組織民主。

台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪也認為，制度改革過程不能沒有基層參與，必須「直球對決」。他也提到，警察目前薪資，除了民生物價指數漲幅不對等，勞務支出跟實質薪資所得不對等，比如警察加班費跟勞基法脫鉤，或在疫情期間要支援非警察勤務，行政負擔增加，薪資卻沒有提升。

彰化縣喬友大樓上個月失火，帶走一條消防員寶貴生命，超過3萬人連署支持消防員組工會。消防員工作權益促進會理事盛世傑表示，薪資委員會除了討論薪資，也能討論如何推動權益改善。他提到，比如公務員職災，目前也無完善制度，又礙於薪資委員會不透明的性質，基層無法參與，足以顯見「威權的傲慢」。

今年年初，多個教師團體前往行政院，正式遞送團體協約公文和草案，這也是首度有教師工會團體向政府單位發動團體協商，至今卻無下文。但全教總副秘書長張旭政表示，全案已轉由勞動部進行不當勞動行為認定，政院不斷說有建立制度，但審議會的開會名單、結論、過程，外界完全不知情，經濟數據都是拿來唬弄人民。