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中南部雨漸歇 氣象局：大台北、山區留意午後雷陣雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，今、明兩天，中南部天氣依舊稍微不穩定，中午以後各地山區、大台北地區會有較大雨勢，提醒民眾留意。圖／氣象局提供
氣象局表示，今、明兩天，中南部天氣依舊稍微不穩定，中午以後各地山區、大台北地區會有較大雨勢，提醒民眾留意。圖／氣象局提供

今天一早陽光露臉，不過氣象局表示，今、明兩天，中南部天氣依舊稍微不穩定，中午以後各地山區、大台北地區會有較大雨勢，提醒民眾留意；至於中南部是否雨勢漸歇？氣象局表示，中南部確實今天降雨緩和，不過因為台灣位在太平洋高壓邊緣，中南部整天偶爾會有陽光，偶爾會有降雨，雨勢大小要視大氣穩定、水氣配置而言，氣象局也將持續觀測，並隨時發布特報提醒民眾留意。

氣象局簡任技正伍婉華表示，雖然今天大範圍低壓帶已離開台灣，且東方的太平洋高壓中心在日本東南方海面上，未來會稍微向西擴展，而台灣正位於太平洋高壓邊緣，大片對流雲系正在影響東南端陸地，屏東市、恆春滿州的累積雨量已達到5、60毫米，預估短時間內，綠島蘭嶼、恆春半島會出現瞬間強降雨，甚至不排除有局部大雨的可能。

伍婉華說，今天下午，各地山區、大台北地區容易有午後雷陣雨，有些地方可能會下得比較晚一點，氣象局會隨著對流雲系發展，發布相關特報。

伍婉華也提到，天氣日漸悶熱，預估今天大台北地區高溫34度，東半部、金門等地32度，中南部、馬祖、澎湖高溫30、31度，其中大台北地區、宜蘭地區、花東縱谷等地可能會有小範圍高溫。目前已觀測到台東長濱高溫35.5度、天母地區也有34.2度。

伍婉華表示，明天天氣和今天類似，周四開始，一連幾天，中南部地區清晨到上午時間可能會下雨，下午會放晴又下雨，天氣時雨時晴；東半部則有零星短暫陣雨，澎湖金門馬祖、北部地區則可以看得到陽光，但也會有午後雷陣雨的可能。

伍婉華強調，未來幾天台灣位在太平洋高壓邊緣，太平洋高壓不管是東退一點，還是西伸一點，都會為午後對流雲系發展帶來不同的狀況，氣象局會持續注意；另也提醒中南部山區連日大雨，土質鬆軟，再加上近日午後可能山區會有雨勢，提醒民眾要多加留意。

氣象局 高溫

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