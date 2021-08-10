產地重創蔬果量少價揚 蔬果明顯水傷品質參差不齊
中南部連續豪雨災損到昨日為止破3.3億元，產地蔬果收成銳減，即便搶收上市，品質也相對不隱定；根據台北運銷公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價48.6元，再創今年新高點；農委會表示，農民團體已自主釋出滾動式倉儲中的庫存蔬菜，因應災損後的消費需求。
農委會農糧署副署長姚志旺表示，農民團體都已自主性的釋出根莖類蔬菜，如洋蔥、胡蘿蔔等，因應缺菜時的消費需求。
雲林廖姓菜農表示，昨日簡易溫室中採收的葉菜只有平時的一半，到今天，他的園區已經沒有菜可採收，中部地區雨後放晴，泡過水的作物開始凋萎，損失還會擴大；另外還有一甲多的兩批美濃瓜，已經到田裡抽水兩天，不知道能不能救活；由於各田區的土質不一，雨後土地仍濕黏，要等到土乾才能復耕，加上短期葉菜生長時間，推估至少一個月才能恢復正常，且這段期間，還不能有颱風或豪雨來襲。
在新北傳統市場，蔬果選擇品項減少一半，空心菜、莧菜每把30元，水耕A菜一包40元；地瓜葉一斤70元、番茄99元；零售市場的菜品質參差不齊，水傷、悶壞菜多，就算是正常葉菜，長短大小不一，明顯是搶收菜。
根據北農的統計，今日蔬菜交易量1190公噸，比昨天的935公噸略多，但每公斤平均批發價48.6元，仍比昨天47.1元再略為攀升，主要是因為周二開市，需求相對高，加上中南部農損多，田裡尚未復耕。
北農分析，今日進貨量較昨日增加，逢休市後承銷人存貨少，承銷業者購買需求增加，產地風雨過後，進貨品質不佳大部分水傷爛，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。
北農品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價60元、大白菜45元、小白菜65元、青江菜75元、空心菜96元、A菜77元、地瓜葉88元、小黃瓜170元、番茄125元、青蔥76元；瓜果、葉菜批發價格因為豪大雨災損嚴重上揚一到兩倍不等。
根據全台最大的西螺果菜市場開盤價格，白菜每公斤平均批發價60元、油菜52元、格蘭菜65元、青江菜58元、蚵白菜54元；空心菜因為大雨重創產區，每公斤平均批發價露天栽培68元、溫室栽培82元，榮登菜王。
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