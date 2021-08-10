金門孕婦躺百餘天創奇蹟 生出相差88天的龍鳳胎

台大婦產科醫師施景中昨(9)日在臉書分享一則金門孕婦生產相隔88天的龍鳳胎實例。他表示利用將臍帶修短並藏回子宮的方式，讓雙胞胎兄妹的生日相差了88天。施景中說，該名孕婦已破雙活產的世界紀錄。

施景中表示，該名來自金門的孕婦具有流產體質，且這回還是雙胞胎，早產的比例更大。孕婦在懷孕20週時就選擇住院安胎，第一個孩子於24週出生，「本來怕第一個寶寶24週不一定養的活，我想說冒險幫她拚一拚，於是把這寶寶殘留的臍帶修短，藏回子宮裡，多撐一天是一天。」沒想到，這名母親撐過自體免疫抗體攻擊，並成功沒讓破水引發感染，和安胎藥會引起的合併症，在36週多時，順利誕生了同胞妹妹，與一起受孕著床的哥哥，兩人的生日整整差了88天。

最讓他佩服的是，該名孕婦從20週一路躺到36週，連想起身坐起一次都沒試過，就這樣在這小小病床的天與地撐過一百多天，期間在床上如廁全由先生照料，「你辦得到嗎? 一共100多天在床上動彈不得。是什麼可以支持讓她這樣撐過來？除了她先生的貼心照護，大概就是她初為人母的毅力吧。只要兒女好，自己怎樣都沒關係。」

施景中並在PO文中秀出一張胎盤照，在哥哥那一邊的胎盤早已腐爛。最後兩兄妹都得以順利出院，母親透露，現在哥哥還比妹妹高1公分。原本以為是87天間隔生產，破了雙活產的世界紀錄。但孕婦後來再仔細一算，其實兄妹是相隔88天。