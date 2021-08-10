臉上傷口好不了 小心是皮膚癌在搞鬼

南投縣60歲周姓男子月前突發現左邊眉毛有傷口，擦了藥仍未癒合，甚至潰爛，就醫才檢出是鱗狀細胞癌；另一名85歲曾姓婦人則是臉上出現黑腫塊，還迅速長大，切片檢查確認是基底細胞癌作祟，經腫瘤切除手術後，2人均已痊癒出院。

衛福部南投醫院指出，日前接連有患者因皮膚狀況有異求醫，其中周男就是左眉有傷，傷口不大，想說擦藥膏就好，未料傷口仍然潰爛，沒癒合跡象。曾婦則是臉上長了顆黑色腫塊，起初沒理會，但它迅速長大，這才察覺不能忽視。

周、曾2人為此先後到南投醫院皮膚科就診，而經切片檢查確認，周男傷口久不癒合，是因為罹患鱗狀細胞癌，曾婦臉上持續變大的黑色腫塊則是基底細胞癌，所幸2名患者在接受腫瘤切除手術後，目前已痊癒出院。

南投醫院皮膚科醫師李瑜芬說，當皮膚出現形狀不對稱、顏色不均、邊緣不規則的腫塊，或是原本的痣顏色改變、變大，或是傷口久不癒合等症狀，就該有所警覺，其中常見的皮膚癌種類，除了基底細胞癌、鱗狀細胞癌，還有黑色素細胞癌。

至於治療方式會依腫瘤大小、侵犯部位等狀況來評估，而基底細胞癌、鱗狀細胞癌若早期發現，可透過外科手術切除病灶根治，治癒機率高；但黑色素細胞癌則為惡性癌，易轉移，因此除了手術治療，恐需後續化學治療、放射線治療等安排。

李也提醒，皮膚癌除家族史要留意，紫外線曝曬也是危險因子，外出應做好防曬，平時也要自我觀察皮膚狀況，若發現有不尋常、形狀有異的腫瘤，痣的顏色形狀改變，傷口不易癒合或易出血，就該盡早尋求醫師診治檢查，早期發現早期治療。