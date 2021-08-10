太平洋高壓發威大雨特報解除 今炎熱午後小心對流雨

由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，氣象局解除大雨特報。氣象局表示，今、明（10日、11日）兩天西南風影響，台灣中南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。午後各地山區及大台北地區並有局部較大雨勢發生的機率。今天清晨澎湖地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨西南風與陸風輻合作用已減弱，4時觀測資料顯示，恆春半島及西南沿海有淺對流消長，僅恆春半島略受影響，恆春半島及東北部有局部降雨。菲律賓東方海面有熱帶雲簇，大多數模式模擬沒有發展，可以再觀察。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天「太平洋高壓」逐漸西伸，自7月下旬以來，為台灣帶來大規模劇烈降雨的行星尺度「西南季風」型態，終於改變。

不過吳德榮也說，僅管大氣低層西南風已減弱，但水氣多、仍不穩定，台灣在「太平洋高壓」邊緣，沉降作用尚不足以抑制不穩定度的釋放，午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生，應注意。

今天各地高溫約在35、36度、天氣炎熱：北部24至35度，中部23至35度，南部24至34度，東部24至36度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明一(11日)至下周一(16日)「太平洋高壓」雖有強弱的變化，台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；其沉降作用不足以抑制不穩定度的釋放，午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率。清晨陸風環流偶爾也有為西南部帶來局部短暫陣雨的機率。