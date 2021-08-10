蒂頭顏色怎麼選？香甜水蜜桃輕鬆挑 四大重點一眼看懂

夏天是水蜜桃的盛產季節，如何挑到一顆好吃的桃子，可是說是一門學問。日本網站「grape」最近就分享，如何從外觀，辨認出美味桃子的特徵是什麼。

重點一：果形

漂亮的桃子通常都是左右對稱的，因此在挑選時也應該盡量以此挑選。如果兩邊不對稱，果肉經常會帶有苦味。另外，部分內行商家在進貨時，就已經會先挑出對稱形狀的桃子。

圖擷取自 grape

重點二：外皮顏色

分辨方法相當簡單：越偏紅色的桃子是越理想的，甜度也比較高。不管什麼樣的包裝，要辨認出這點都不至於太困難。

圖擷取自 grape

重點三：蒂頭周邊顏色

蒂頭的周邊以類似奶油的淡黃色為佳。如果是青色的，代表還不太成熟，不適合進行食用。這個方式有可能會因為包裝的關係，而無法辨認到有梗的那一面長什麼樣子。

圖擷取自 grape

重點四：果點

所謂「果點」指的是表皮上白色的點，這些點反映了桃子是否吸收了足夠陽光。白點越多越明顯，代表吸收了充足的養分，當然也更香甜可口。