增溫1.5度減碳腳步慢 環保署：氣候法拚下半年送行政院

聯合國IPCC報告指出2040年全球將增溫1.5度，我國最高氣候政策法案「溫室氣體減量及管理法」將修法為「氣候變遷因應法」，但草案仍卡在環保署，拖累減碳腳步。環保署表示，將力拚下半年預告草案並送交行政院，針對IPCC報告內容，「台灣不會置身事外」。

溫室氣體減量及管理法2015年實施，環保署擬修法更名為「氣候變遷因應法」，加入碳費徵收機制、新增調適專章，明確各部會減碳權責，並拉抬氣候治理層級，明定行政院應定時召開「氣候會報」，但草案去年底曝光後，直到現在都尚未送進行政院。

環保署環管處長蔡玲儀表示，今年下半年將預告氣候變遷因應法草案，並召開公聽會、研商會，整理各界對草案的意見，將努力整合並找到共識，希望可以盡快送到行政院，後續就可以送審立法院，加快法制作業程序。

蔡玲儀表示，為了因應淨零碳排目標，環保署七月成立氣候變遷辦公室，針對淨零碳排做路徑評估，並整合各部門減碳工作。由於未來將修法徵收碳費，因此還會進行全面的排放源盤查，包括收費對象、碳費費率、減免辦法及碳含量認證。

蔡玲儀說，環保署長年推動低碳永續家園，至今召集九百多個村里加入，民眾的行為改變是淨零碳排的關鍵之一，因此氣候變遷辦公室也會加強與民眾互動連結，如鼓勵使用大眾交通運輸、落實減塑等。另外，環保署與科技部未來將合作推出本土化的情境風險評估，各部會在制定調整或落實氣候調適行動方案時，就能更精準且有所依據。