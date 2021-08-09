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連38摃！今晚威力彩頭獎再摃龜 周四上看15億元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
威力彩今晚頭獎持續未開出，創下連38摃記錄，預估周四開獎的威力彩頭獎上看15億元。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
威力彩今晚頭獎持續未開出，創下連38摃記錄，預估周四開獎的威力彩頭獎上看15億元。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

威力彩連摃37期後，今晚威力彩頭獎上衝13億元，因為是今年以來單注最高獎金，買氣持續攀升。但台彩表示，今晚威力彩頭獎仍未開出，創下連38摃記錄，預估週四開獎的威力彩頭獎上看15億元，持續創下今年單注最高獎金。

台彩表示，威力彩今晚頭獎未開出，創下連38摃紀錄，連摃期數為2007年(第三屆)以來排名第5，下期、8月12日開獎的威力彩，預估銷售6億元，頭獎累積金額預估上看15億元。如有幸運民眾一注獨得，單注獎金為今年最高，也是2014年(第四屆)以來第7高。

威力彩第110063期今晚開獎，第一區中獎號碼為06、35、29、23、10、38，第二區中獎號碼為01號。實際中獎獎號以台彩公布為準。

威力彩 頭獎 台彩

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