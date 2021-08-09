IPCC重磅氣候報告 專家解析：2040全球難逃增溫1.5度

聯合國IPCC（政府間氣候變化專門委員會）今天發布氣候變遷評估報告，直指2040年全球將增溫攝氏1.5度，相比過去認為只要積極減碳仍能守住1.5度的說法，最新報告顯得更不樂觀。國內專家示警，氣候變遷逼得台灣沒有「中庸之道」，若不極端減碳，只能面對極端衝擊。

IPCC繼2013年後再度發布重磅氣候報告，台灣環境規劃協會理事長趙家緯分析，此次報告在各項新的證據下，認為未來增溫勢必超過1.5度，雖然2018年特別報告曾指出，在幾個情境下透過積極減碳，可能短時間過衝超過1.5度但之後可降下來，甚至在某個情境下能夠守住1.5度，但最新報告分析，即使無論如何努力「過衝都是難以避免的事」。

趙家緯指出，雖然2040年可能增溫1.5度，但若什麼都不做2050年就會增溫2度以上，世紀末甚至達到4度以上，即使守不住1.5度，但若努力達到碳中和仍有機會在世紀末將增溫又降回1.5度以下，否則氣候災害將逼使社會從事極端作為，如同乾旱時，政府必須減少供水甚至停產，遇到豪雨時人民生活也不便，「氣候變遷逼得我們沒有中庸之道，你不做極端減量，就會面臨極端衝擊」，台灣氣候政策必須全面動起來。

趙家緯指出，此次報告還發現甲烷對增溫的「貢獻」高達0.5度，過往台灣在討論減碳政策時較少重視甲烷，但台灣近年擴增天然氣發電，天然氣使用及開採過程都會洩漏甲烷，台灣在以天然氣銜接綠能的過渡期中應效法法國，在採購合約要求採取具體的防止洩漏措施，發電使用上也要加強防止洩漏。

IPCC報告也運用地圖分析在各種增溫情況下各地降雨量變化，趙家緯說，台灣增溫1.5度降雨量可能減少10%，若增溫不可避免，台灣就要做好乾旱因應，基礎設施及政策都要常規性納入考量，不是雨來了就沒事。另外，台灣氣候風險溝通素材、科學評估資料不足，應投入更多資源讓民眾知道「再不做不行」，尤其台灣歷史增溫幅度比全球及東亞平均高，衝擊將更嚴重，應做好溝通才能落實行動。

趙家緯指出，過往報告較少特別強調減碳路徑應達到何種地步才可以達到何種目標，但此次明確指出若沒有根本性的轉型，讓全球2050年達到淨零碳排，根本不可能守住增溫1.5度。且全球即將進入「氣候臨界點」，台灣必須理解「氣候行動沒辦法再有任何拖延」，環保署現在仍未提出溫管法修法草案，但在此國際趨勢下，立法院下半年應當成「氣候會期」，通過溫管法修法才能因應更嚴重的氣候危機。