國慶焰火、台灣燈會辦不辦引討論 觀光公協會發聲了

國民黨高雄市議員李眉蓁、蔡武宏、鍾易仲、李亞築、黃香菽等人今天聯合質詢，關心後疫情時期，市政各局處有何對策幫助經濟復甦，藍營議員呼籲市府考量疫情風險、花大筆公帑效益，慎思此時辦國慶焰火、台灣燈會合宜性，把錢用來關懷百姓生活更實際。對藍營質疑聲，市長陳其邁回應，疫後提振經濟須擴大內需，他主張紓困用現金，振興用消費券，兩者不衝突，辦活動也會落實防疫。

高雄市旅館商業同業公會、高雄市旅行商業同業公會、高雄市觀光協會等今晚發聲明指出，面對雪崩式下滑、近乎停擺的觀光產業，業者咬牙苦撐，衷心期盼透過兩大活動為觀光產業注入活水。

李亞築指出，10月國慶焰火、2022台灣燈會等都要花大筆經費，疫情衝擊下，許多人下一餐、房租在哪都成問題，要思考熱鬧過後留下什麼，縱使辦大型活動有機會振興經濟，但疫情威脅還在，外國旅客恐怕難參與，遊客是否適合跨縣市移動也是問題，國慶焰火效益會打折扣，希望市府三思。黃香菽建議市府評估國慶焰火改線上可行性，盡早確立方向才不會耗費資源。

李眉蓁說，政府擬發五倍券刺激經濟，百姓生活苦哈哈，很多人拿出一千都有困難如何去兌領，這作法不切實際，離百姓太遠。李建議，市府今年因疫情未能執行的出國考察、活動經費等，省下公帑應用於加大振興、紓困力道，建議高雄市政府採取加碼普發5千元，百姓才有感。

副市長史哲說，因疫情受創嚴重的觀光、餐飲業，無不期待後疫情時代能有國慶焰火、台灣燈會等指標型活動帶動人氣與商機，兩大活動主辦都是中央，防疫規範肯定不會輕忽，因應疫情變化，各種方案都有準備與評估。史強調，紓困和振興並重，大型活動也是行銷城市機會，不宜輕言自行放棄，觀光旅宿業、餐飲業嗷嗷待哺，亟需經濟活水。

多個高雄觀光公協會今晚發出聯合聲明提到，疫情趨緩之際，國內觀光經濟復甦需要透過亮點活動帶起觀光商機，台灣燈會與國慶煙火暌違20年後即將重返高雄，無疑是解封後國內觀光市場重要指標。