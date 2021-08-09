農損破3.3億元 木瓜、花生、龍眼、火龍果最慘

連續豪雨中南部災損嚴重，截至昨傍晚為止，農業產物及民間設施估計損失計3億3484萬元；農委會公告彰雲嘉南高屏等七縣市全域全品項，苗栗縣、台中市及南投縣部分品項辦理農業天然災害現金救助及低利貸款區；但農委會強調，這只是讓農民「有資格申請」，後續仍會進行現勘， 但會加快現勘速度，現勘的方法規範，這一兩天會另行公告

根據農委會統計，以高雄市損失5897萬元(占18%)、雲林縣損失5418萬元(占16%)、南投縣損失5070萬元(占15%)、嘉義縣損失4518萬元(占13%)、屏東縣損失4504萬元(占13%)、台南市損失4104萬元(占12%)及彰化縣損失2896萬元(占9%)較為嚴重。

農委會表示，農產損失估計損失金額3億2612萬元，農作物被害面積7193公頃，損害程度20％，換算無收穫面積1464公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積726公頃，損害程度21％，換算無收穫面積156公頃，損失金額8539萬元，其次為落花生、龍眼、紅龍果及絲瓜等。

農委會副主委陳駿季表示，公告除了參考雨量外，還包括農改場人員現勘、地方政府查報情況去公告，並非單一指標判斷。大型災害不大可能等到改良場看完後才處理，這樣勘災會太慢，因此全台各試驗改良場開過專家會議，作物到底需要多少水才能活下來，雨水過多，土壤含水飽和，根系無法呼吸，這些經過專家會議評判後，作物生長受影響有標準。

他說，中央公告現金救助區，這些區域的農民才有資格可以申請，農民猜照存證10日內提出申請後，也還會去複查，根據每一筆申請資料進行勘查；由於災害是大面積的，農委會正在考慮簡化現勘的程序，以木瓜為例，從7月31日開始，屏東雨量超過一千毫米，有些地區不用看就知道災損程度，簡化現勘的方式這一兩天會公告，若沒有公告，就依照原來的流程進行。