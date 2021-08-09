故宮南院浪漫有愛 南瓜精靈廣場七夕打卡送咖啡

故宮南院明天起重新開館、開園，「動感水舞秀」將重登場，夜間加碼「3D水幕魔鏡秀」；週六是七夕情人節，14日、15日下午6時起，在南瓜精靈廣場打卡就送咖啡，送完為止。

國立故宮博物院南部院區今天表示，配合中央流行疫情指揮中心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，明起重新開館、開園，園區及館內兒童創意中心、亞洲藝術資料中心部分設施，個人語音導覽機租借、餐廳內用等同步開放。

故宮南院指出，最受大小朋友歡迎的「動感水舞秀」明天也重新登場，夜間將加碼「3D水幕魔鏡秀」，炫麗燈光雷射特效及精彩動畫投影，展現多層次的立體水幕炫光盛宴。

故宮南院表示，今年「水影舞光」水舞秀除了融合多首運動主題新編配樂，向東京奧運選手們致敬外，也加入輕快浪漫曲風，提供情侶休閒選擇；14日是七夕情人節，14、15日下午6時起於南瓜精靈廣場，民眾在臉書（Facebook）打卡就送咖啡，送完為止。

另外，林務局嘉義林區管理處指出，配合疫情指揮中心公告，明天部分戶外場域放寬開放。

阿里山國家森林遊樂區、觸口自然教育中心及鰲鼓濕地森林園區室內場館均開放，包括阿里山生態教育館（含台灣一葉蘭生態故事館、阿里山山椒魚館）、阿里山博物館、旅客服務中心、觸口綠意館、東石自然生態展示館及觀海樓等。

嘉義林管處表示，台灣一葉蘭自然保留區（眠月線），明天起也開放已核准申請者進入。