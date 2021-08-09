各地多雲放晴 盧碧成災非颱風

台灣醒報 / 記者竇興韻╱台北報導
中央氣象局9日表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，台南防豪雨，北北基桃等16縣市防大雨。台北市9日降雨，民眾騎自行車穿上雨衣。(中央社)
中央氣象局9日表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，台南防豪雨，北北基桃等16縣市防大雨。台北市9日降雨，民眾騎自行車穿上雨衣。(中央社)

放晴了！中央氣象局表示，西南氣流逐漸減弱，除苗栗及東南部地區各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。另外，氣象達人吳德榮指出，輕颱「盧碧」減弱為「熱帶低壓」後才抵台，故記錄上不是「侵台颱風」，成災的原因需另詳加註記。

中央氣象局表示，9日西南氣流雖逐漸減弱，但苗栗及東南部地區仍可能出現局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。各地高溫約31到33度。16日至18日南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

10日至15日太平洋高壓西伸，臺灣位於高壓邊緣、水氣仍多，天氣型態以午後雷陣雨為主；近地面為西南到偏南風，除南部有局部短暫陣雨或雷雨外，東半部也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象達人吳德榮指出，「盧碧」登陸汕頭後減弱為「熱帶低壓」，颱風警報隨即解除，通過台灣時變為「熱帶低壓」，故氣候記錄上不是「侵台颱風」；至於造成致災的原因需另詳加註記。不關心氣象預報的人稱之「怪颱」可以被接受，但事實上其強度、路徑變化已被模式模擬大致掌握，且被各國預報中心參考發布。

他也分析，8日歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，9日至週四(12日)「太平洋高壓」逐漸增強，「西南季風」減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，迎風面西南部清晨起即有局部陣雨或雷雨，午後其他各地亦有局部短暫陣雨或雷雨；局部地區仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，民眾還是要注意。

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颱風 吳德榮

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