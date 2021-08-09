快訊

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山開放單攻了！國家公園適度鬆綁單日往返登山活動

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」登山，以及部分營地開放。圖／玉管處提供
玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」登山，以及部分營地開放。圖／玉管處提供

山友注意了！配合中央二級警戒延長至8月23日，玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」（單日往返登山活動），每日60人，採現行抽籤方式；部分營地路線也將開放，但特別提醒非同住家人以1人1帳為原則；餐飲時須在戶外通風處維持社交距離下分散用餐，非同住親友不同帳共食。

玉管處指出，考量維持社交距離與山屋仍屬於「三密」密切接觸、密閉、密度高的空間，除基於維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋仍維持關閉外，適度開放生態保護區登山路線單日往返行程（單攻）及營地調整。

8月10日開放單日往返的路線有，玉山主（西）峰，每日60人，採現行抽籤方式；玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道每日各60人，一律線上申請並依序審核外；原先已開放的各遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點及戶外開放型據點「上東埔草原步道」、「鹿林山步道」、「麟趾山步道」等皆維持開放，請配合保七六大隊的防疫指引及分流指揮。

此外，開放宿營地的路線，玉山群峰線：荖濃溪營地（24人）、圓峰營地（9人），八大秀線：觀高營地（28人）、巴奈伊克營地（12人）、白洋金礦營地（8人），八通關越嶺步道東段（山風至多美麗）：佳心營地（24人）、瓦拉米營地（24人）、抱崖營地（4人）、多美麗營地（12人），及新康橫斷路線的，連理山前（桃源）營地（24人）、新仙山前營地（24 人）。

玉管處並提醒山友，近日因受熱帶低氣壓及西南氣流挾帶豪大雨，造成聯外交通路況及步道多處坍方，請近期內上山之遊客審慎評估天候及自身安全，如於登山時發現步道毀損嚴重、無法通行，請折返勿強行通過並通報。

玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」登山，以及部分營地開放。圖／玉管處提供
玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」登山，以及部分營地開放。圖／玉管處提供
玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」登山，以及部分營地開放。圖／玉管處提供
玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」登山，以及部分營地開放。圖／玉管處提供
玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」登山，以及部分營地開放。圖／玉管處提供
玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」登山，以及部分營地開放。圖／玉管處提供

玉山國家公園 社交距離 山友 二級警戒

延伸閱讀

不只游泳池鬆綁 阿里山小火車、國家公園將開放

二級警戒 內政部：國家公園生態保護區有條件開放

永豐總資產增速最快 玉山居次

阿里山「水漾森林」枯木凋零美感UP！回味重裝野營兩天一夜

相關新聞

玉山開放單攻了！國家公園適度鬆綁單日往返登山活動

山友注意了！配合中央二級警戒延長至8月23日，玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」（...

林務局宣布：明起開放阿里山小火車、嘉明湖單攻及住宿

配合中央流行疫情指揮中心宣布8月10日起疫情警戒維持二級，林務局宣布，自8月10日起開放阿里山林業鐵路、自然保護區域（包...

【青春留鄉24】「紅氣球書屋」書耕恆春 在小鎮、遊客心中種下人文藝術種子

屏東縣恆春鎮「紅氣球書屋」是台灣最南端的獨立書屋，七年級生的郭德慧原在台南一家飯店擔任業務，曾到恆春短暫停留的她，被古城的湛藍天空和悠閒恬適氛圍吸引，5年多前鼓起勇氣和在台北做商業廣告設計的男友林彥廷一起南漂恆春，兩人成家經營民宿，後來轉型獨立書店，3年多來用「書耕」為小鎮開啟一扇與外界溝通的窗。

農糧署攜手搖飲 促銷300噸國產水果

農糧署結合國產水果與手搖飲品，打造夏天最清涼、健康的飲品選擇！農糧署主任秘書陳啟榮說，本次由大苑子、Mr. Wish、CoCo 都可、叮哥茶飲及迷客夏、拾覺 SEEJOY TEA 勝出，在 10 月 15 日前，分三個檔期推出國產芒果、火龍果、香蕉、檸檬、芭樂主題飲品促銷活動，提供給消費者消暑選擇。

降級後來場蓊鬱清新的百年歷史古道遊 山腳下的60年歷史古早味麵店更是不容錯過

暖暖的荖寮坑古道，或許很多人不熟悉，但這條古道可是有著百多年歷史，齊集人文風情與自然景觀於一身，清新療癒且野趣十足，喜歡探密的人怎麼能錯過。

海岸山脈與太平洋相伴的絕色公路 全台最美的海景公路是這一段

台11線北起花蓮大橋南至太麻里全長177.5K，道路兩邊是海岸山脈與太平洋壯闊海景，號稱全台最美的海景公路。過了秀姑巒溪出海口沒多久，就來到北回歸線標碑，這個高聳的潔白巨塔不僅是北回歸線地標，也可說是花蓮與台東的界標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。