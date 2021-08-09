玉山開放單攻了！國家公園適度鬆綁單日往返登山活動

山友注意了！配合中央二級警戒延長至8月23日，玉山國家公園宣布自8月10日起，分階段適度開放部分生態保護區內的「單攻」（單日往返登山活動），每日60人，採現行抽籤方式；部分營地路線也將開放，但特別提醒非同住家人以1人1帳為原則；餐飲時須在戶外通風處維持社交距離下分散用餐，非同住親友不同帳共食。

玉管處指出，考量維持社交距離與山屋仍屬於「三密」密切接觸、密閉、密度高的空間，除基於維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋仍維持關閉外，適度開放生態保護區登山路線單日往返行程（單攻）及營地調整。

8月10日開放單日往返的路線有，玉山主（西）峰，每日60人，採現行抽籤方式；玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道每日各60人，一律線上申請並依序審核外；原先已開放的各遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點及戶外開放型據點「上東埔草原步道」、「鹿林山步道」、「麟趾山步道」等皆維持開放，請配合保七六大隊的防疫指引及分流指揮。

此外，開放宿營地的路線，玉山群峰線：荖濃溪營地（24人）、圓峰營地（9人），八大秀線：觀高營地（28人）、巴奈伊克營地（12人）、白洋金礦營地（8人），八通關越嶺步道東段（山風至多美麗）：佳心營地（24人）、瓦拉米營地（24人）、抱崖營地（4人）、多美麗營地（12人），及新康橫斷路線的，連理山前（桃源）營地（24人）、新仙山前營地（24 人）。