防疫科技快報 — 新世代紫外光222nm 善易光™ PT滅菌棒 PRO

全球疫情持續擴散，科學研究證實，COVID-19新冠病毒會透過空氣來傳播，⼀般的紫外線滅菌燈，是無法利⽤在公共場所⼈員在場時的消毒⼯作，只好使⽤酒精等化學品來消毒，可是有些場合並不適合使⽤化學消毒藥⽔。

近年美國發展出⼀種新型的紫外線殺菌技術，是利⽤紫外光222nm波長，經研究證實，它具有高滅菌效能，對⼈體⽪膚眼睛安全係數相當⾼*。因此可以應⽤在公共空間或者⼈員流動頻繁場所，⽤來對⼈員、空氣或物品表⾯來進⾏消毒，以減少病毒傳播的可能。

圖／得孚股份有限公司提供

台灣已經有業者引進這種新世代滅菌科技，除了安裝在天花板或牆壁上，更有全球唯⼀⼿持式Far-UV 222nm「善易光™ PT滅菌棒PRO」，使⽤範圍靈活無死⾓，近距離對⼈員或物品，輕輕掃過⼀秒時間，零接觸就能殺菌99.9%。適⽤於公共場所流動⼈員例⾏消毒，經常接觸物品地⽅及重要場合臨時消毒。

「善易光™ PT滅菌棒PRO」直流/交流兩⽤，使⽤範圍靈活無死⾓。 圖／得孚股份有限公司提供

現在許多國際科技公司，也開始採⽤這種安全紫外線殺菌技術，如⾶機客艙或是超市購物⾞的消毒工作。疫後新常態⽣活裡，可以安裝在醫院、餐廳、長照中⼼等地⽅，⼤家不知不覺中便完成了消毒，降低病毒傳播的風險。

Far-UV Sterilray™技術可應⽤於公共場所或⼈員在場的清消作業。 圖／得孚股份有限公司提供

得孚公司總經理⾺紹和表⽰，為了能將安全強⼤的美國Far-UV Sterilray™技術順利引進台灣，從2020年初便展開⼀系列籌備⼯作，導入台灣少有的222nm最新檢測儀器，並按照美國最新TLV標準，建立222nm對⼈體使⽤安全指引。今天我們是⾯對⼀場看不⾒敵⼈的戰役，只要⼤家能攜⼿合作，做好基本防疫⼯作，並結合新世代滅菌科技，相信終將戰勝病毒，讓社會盡早回復常態⽣活。

美國Sterilray™(善易光™)是全球最早研發紫外光222nm滅菌技術的先驅，擁有美國及多國技術專利。早在2000年，創辦⼈Mr. Edward Neister洞悉到全球航空業的快速發展，病菌也會隨之傳播到世界各地，可能造成全球流⾏病爆發。2005 年Mr. Neister成功推出全球第⼀款Far-UVC 222nm滅菌產品，並將此技術命名為 Far-UV Sterilray™。

*註：Threshold Limit Value (TLV)，美國政府⼯業衛⽣師協會ACGIH制定，2021年 UVC 222nm⽪膚暴露TLV閥限值=479mJ/cm2。 Sterilray™產品：滅菌棒/滅菌燈/滅菌箱/空氣滅菌過濾機/滅菌系統 Sterilray™台灣總代理：得孚股份有限公司 服務電話：02-2910-8628 官⽅FB：Sterilray - Precision Far-UV客服信箱：service@dynafluo.com