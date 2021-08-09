林務局宣布：明起開放阿里山小火車、嘉明湖單攻及住宿

配合中央流行疫情指揮中心宣布8月10日起疫情警戒維持二級，林務局宣布，自8月10日起開放阿里山林業鐵路、自然保護區域（包含自然保護／留區與野生動物保護區）、8處自然教育中心、7處生態教育館；另同步開放嘉明湖國家步道單日往返及嘉明湖山屋附屬營地住宿申請。

其他山屋與通舖型住宿設施、道路中斷或施工中的自然步道與林道，以及經地方政府依據傳染病防治法相關規定公告管制措施場域，仍暫不開放。另太平山蹦蹦車與烏來台車因辦理邊坡整修工程，亦暫不開放遊客搭乘。

林務局表示，8月10日以後各森林育樂場域仍將實施遊客人數總量管制，國家森林遊樂區入園人數維持原承載量的8成，到達人數上限後將採一出一進，太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊亦維持開放原房間數8成。

阿里山林業鐵路本線列車不發售站票，阿里山號每列車乘客人數以108人為限，並且僅停靠嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖等5站；阿里山林業鐵路祝山、神木與沼平支線每列車乘客人數以150人為限，檜木列車以120人為限。

登山山屋附屬營地除同住家人外，以1人1帳為原則。入園遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得入園；遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

用餐方面，如遊客於場域內有飲食需求，應配合指揮中心指示，在場域的室內用餐空間，或是選擇戶外空曠通風處，與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，惟用餐完畢即應佩戴口罩，室內公共空間不能飲食。

高山營地部分，林務局表示，本次先開放嘉明湖國家步道單日往返及嘉明湖山屋附屬營地4個營位，欲前往者可向台東林區管理處申請，住宿者應完成繳費，非同住親友者，應一人一帳。至能高越嶺道西段天池山莊營地及北大武山檜谷山莊營地，因受近期豪大雨影響，道路中斷，尚待搶修，故不列入此次開放範圍。

各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網查詢想去的場域開放情形與人流管制上限，林道資訊請至局網查詢；並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。