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「冷氣vs除濕」哪個功能省電？ 空調技師這樣說

聯合新聞網 / 綜合報導
夏日加上最近大雨不斷，使許多人的家中都十分潮濕悶熱，需要開冷氣除濕及消暑。 示意圖／ingimage
夏日加上最近大雨不斷，使許多人的家中都十分潮濕悶熱，需要開冷氣除濕及消暑。 示意圖／ingimage

近日大雨不斷，再加上夏季的悶熱，使許多人的家中都十分潮濕悶熱，需要開冷氣除濕及避暑，對此便有網友疑惑冷氣機選項「開除濕跟開冷氣哪個會比較省電呢？」引起許多網友藉此分享自身經歷。

原PO在臉書社團「爆系知識家」中發文分享，最近因為濕氣很重，所以就想藉此發文詢問「（空調）開除濕跟開冷氣哪個會比較省電呢？」說明自己是要在人不在的時候開的，因為會開很久，所以想挑選最省電的功能。

此文一出，不少網友便紛紛針對原PO的問題分享自身經歷，「開除濕比開冷氣省電，溫度也比較容易快速降低，你可以試試看」、「開『冷氣』除濕，不要開『冷氣的除濕』除濕喔！」、「開除濕機如果人在裡面會不舒服，開冷氣除濕會比較舒適」、「溼氣重的時候，開冷氣模式會覺得悶熱，但是開除濕模式真的會清爽很多」、「開冷氣就自己會發揮除濕效果了」。

但有冷氣空調技師表示，其實開兩種模式電費都一樣，開冷氣跟除濕都會降低室內溫度，每降低一度耗能都一樣，不要再聽信開除濕模式比較省電這種謠言。不少網友也直言，建議原PO如真是為了省電除溼，還是用除溼機效率更高且較冷氣省電一半。

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